Aggressione davanti al panificio, 23enne preso a pugni in faccia

Genova. Serata finita con un labbro rotto per un ragazzo di 23 anni preso a pugni davanti a un panificio di Via Carlo Barabino, alla Foce.

La dinamica e i motivi dell’aggressione non sono ancora del tutto chiari. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto intorno alle 4.30 della scorsa notte, un uomo si è avvicinato a un gruppo di ragazzi che si erano ritrovati al panificio aperto tutta la notte e ha sferrato un pugno in faccia a uno di loro. Poi si è allontanato a piedi.

Il giovane è stato medicato sul posto per un labbro spaccato, e agli agenti ha riferito di non conoscere l’uomo che lo ha aggredito e di non avere idea del perché l’abbia fatto.