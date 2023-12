Giocattoli senza frontiere: l’iniziativa di Genova Solidale per regalare un sorriso a migliaia di bambini

Genova. Un gesto semplice, come donare un giocattolo usato, può fare la differenza nella vita di un bambino. È la storia di “Giocattoli senza frontiere“, l’iniziativa benefica di Genova Solidale, giunta alla quarta edizione, che ha regalato il sorriso a migliaia di bambini meno fortunati della città.

Grazie alla generosità di oltre 2.300 famiglie, che hanno donato oltre 40.000 giocattoli usati e in buone condizioni, sono stati raggiunti risultati straordinari, andando ben oltre le aspettative. I giocattoli sono stati distribuiti a quasi 4.000 bambini, di cui circa il 70% formato da stranieri residenti. A fare la differenza, rispetto allo scorso anno, sono state le partecipate e numerose raccolte organizzate nei luoghi di lavoro, in molte fabbriche genovesi. Tra le famiglie che hanno donato c’è chi ha portato uno, due, dieci giochi, e chi addirittura cinquanta.

“Siamo davvero molto soddisfatti – commenta Nicoletta del Vecchio, del comitato direttivo di Genova Solidale – grazie all’impegno di più di 700 volontari, di una trentina di enti e associazioni e una decina di scuole sono stati donati giochi e libri a quasi 4mila bambini”. I giocattoli donati sono stati sanificati, suddivisi in base a tipologia e fascia d’età e poi consegnati alle famiglie bisognose nei giorni scorsi. Ma nono solo: “I giochi a disposizione sono ancora molti e verranno distribuiti a ridosso della festa dell’Epifania, in data da definire – conclude del Vecchio – mentre altri saranno donati ad un’associazione che opera in Senegal”.