Trasta, frana in salita Ca’ dei Trenta: la strada era a rischio cedimento da anni

Genova. Un’altra frana in queste ore si è verificata a Genova. Nella serata di giovedì 9 novembre, poco dopo la frana di via Acquarone e quella di via Portazza, a cedere è stata salita Ca’ Dei Trenta, a Trasta, in Valpolcevera.

La polizia locale ha disposto l’ovvia chiusura della strada. Diverse le abitazioni quasi isolate, irraggiungibili dalle auto e dagli eventuali mezzi di servizio come ambulanze o vigili del fuoco. In queste case abitano anche anziani e disabili, impossibilitati a muoversi a piedi.

Sul posto, in serata, i pompieri che non hanno potuto fare altro che constatare il cedimento. Non certo un fulmine a ciel sereno. Nelle ultime ore in salita Ca’ dei Trenta erano comparse crepe nell’asfalto molto profonde, che lasciavano presagire un crollo imminente.

Non solo, la strada è da anni pericolante. Già nel 2020 erano state posizionate alcune transenne sul limite esterno della carreggiata, ed era stato istituito un senso unico alternato. Ancora prima si erano iniziati a vedere i primi segni di fragilità del terreno.

Proprio in questi giorni i residenti della zona avevano deciso di costituire l’ennesimo comitato. Gli abitanti sono convinti che la frana non sia legata soltanto alle piogge di queste ore e alla conformazione del terreno ma puntano il dito non solo contro i lavori per il Terzo valico ferroviario – vicino a Salita Ca’ dei Trenta c’è uno dei cantieri principali – e al passaggio dei treni. Sotto la strada passa una galleria ferroviaria.

“Sono anni che chiediamo attenzione – spiegano alcuni residenti – anni che diciamo che la strada poteva crollare a causa delle continue vibrazioni, anni che non dormiamo, e adesso ci troviamo isolati”.