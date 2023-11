Frana a Quezzi, crolla un muraglione vicino a via Portazza: creusa invasa dai detriti

Genova. Ancora una frana sulle alture di Genova, dopo quella che ha provocato l’evacuazione di 20 persone in via Acquarone, nel quartiere di Castelletto. È successo nel tardo pomeriggio nei pressi via Portazza, nella zona di Quezzi.

A crollare, probabilmente a causa delle abbondanti piogge di questi giorni, è stato il muro di contenimento di un terreno privato. Il materiale franato ha completamente ostruito la parte iniziale di salita alla Chiesa di Quezzi, una creusa che collega via Portazza a via Fontanarossa.

Sul posto la polizia locale che ha temporaneamente bloccato il passaggio e poi transennato l’accesso alla mattonata in attesa che i proprietari provvedano alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza. Non risultano né feriti né abitazioni evacuate. L’accesso alle case resta garantito dall’alto tramite via Fontanarossa.

Proprio in via Portazza nel 2016 si era verificata una frana molto più grave che aveva costretto a evacuare 200 persone nel cuore della notte. A cedere in quell’occasione era stata la scarpata sotto un palazzo costruito a ridosso del Fereggiano.