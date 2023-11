Genova. Un grosso muraglione è crollato a pochi metri da un palazzo di via Acquarone nel quartiere di Castelletto, sotto la parrocchia di San Paolo. E’ successo intorno alle 15 di oggi. Il crollo avvenuto in via Cabrini ha trascinato nel cortile del condominio e sui poggioli del primo piano almeno due auto e una moto, oltre a una montagna di terra e detriti.

Il crollo è avvenuto poco dopo il violentissimo nubifragio che si è abbattuto sul Genova intorno all’ora di pranzo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno transennato l’area. Le auto coinvolte erano auto in sosta, parcheggiate sulla porzione di muro crollato. Presenti anche la polizia locale, che ha chiuso via Cabrini e un’ambulanza ma non risultano fortunatamente persone ferite.

Ingenti sembrano al momento i danni all’edificio. Sulla zona continua a piovere molto forte e altro materiale continua a precipitare verso il palazzo.

Secondo quanto appreso i vigili del fuoco stanno al momento verificando una conduttura che gas che potrebbe essere stata tranciata nel crollo. Non sono al momento state disposte evacuazioni dei piani bassi degli edifici coinvolti, ma le verifiche sono ancora in corso.

guarda tutte le foto 11



Crollo di un muraglione in via Acquarone

(articolo in aggiornamento)