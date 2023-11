Crollo muraglione a Castelletto: nel mirino le infiltrazioni della pavimentazione del parcheggio

Genova. Il fascicolo sul crollo del muraglione avvenuto giovedì pomeriggio tra via Cabrini e via Acquarone, a Castelletto, non è stato ancora ufficialmente aperto, ma lo sarà nelle prossime ore, non appena i vigili de fuoco invieranno una relazione scritta alla Procura.

Lo scenario in cui si è delineato il cedimento, però, inizia a delinearsi con più precisione, passate le concitate ore in cui è stato necessario evacuare i 12 appartamenti ai primi piani dei tre edifici coinvolti nella frana. Dalle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco al pm Arianna Ciavattini e al procuratore Nicola Piacente, infatti, a causare il crollo sarebbero state le infiltrazioni d’acqua nella pavimentazione del parcheggio che poggiava sul muraglione, un posteggio privato realizzato “a sbalzo” sopra i cortili dei palazzi ai civici 32, 34 e 36 di via Acquarone.

Complici le piogge torrenziali delle ultime settimane, e l’acquazzone che si è abbattuto sulla città venerdì, l’acqua si è infiltrata nelle fughe tra i mattoni che componevano la pavimentazione, rettangoli di cemento utilizzati per moltissimi spazi di questo genere, che risultavano leggermente staccati l’uno dall’altro. Il terreno si è inzuppato, e il peso delle auto (due quelle trascinate contro gli edifici, insieme con decine di metri cubi di terra e detriti) potrebbe avere fatto il resto: il muraglione ha ceduto, la terra ha iniziato a franare e il parcheggio si è letteralmente sbriciolato.

Le testimonianze: “Un boato e poi la frana”

Il boato è stato udito distintamente dai residenti dei tre palazzi di via Acquarone interessati dalla frana: “Ho sentito il pavimento tremare”, hanno riferito numerosi residenti dei piani alti, mentre chi abita (o abitava, perché al momento è destinatario di ordinanza di sgombero e ha dovuto lasciare l’appartamento) ai piani bassi si è visto sfondare le mura di casa da due automobili, che hanno anche divelto i poggioli, mentre terra, fango e detriti sono entrati dalle finestre sfondate.

In totale sono dodici gli appartamenti interessati dal crollo, quattro per palazzo, per un totale di 20 persone sfollate, tra cui tre minori e un soggetto fragile. Di queste venti persone, dodici hanno trovato un’altra sistemazione in autonomia, le altre otto sono ospitate nelle strutture messe a disposizione dal Comune di Genova.

Incerti i tempi di rientro nelle case, disposto un nuovo sopralluogo. Il nodo è dei privati

Impossibile a oggi dare tempi certi per il rientro nelle case, ma è altamente probabile che saranno lunghi: l’area colpita dallo smottamento è proprietà privata, il che significa che la gestione dell’intera emergenza dovrà essere gestita dai titolari del terreno su cui sorge il parcheggio e dai proprietari dei palazzi e degli appartamenti interessati (o in alternativa, dagli amministratori).

La rampa di accesso al parcheggio è stata ovviamente transennata e nessuno, con l’unica eccezione di vigili del fuoco e personale autorizzato, può accedere. Molti altri residenti dei tre palazzi di via Acquarone, pur non essendo direttamente interessati dalla frana, hanno preferito dormire fuori la notte scorsa, preoccupati per ulteriori cedimenti, e anche per l’assenza di riscaldamenti, visto che la fornitura del gas è stata interrotta per precauzione. I residenti storici hanno inoltre riferito che qualche decina di anni fa, dove ora c’è il parcheggio, c’erano alberi. Che sono stati abbattuti per realizzare, appunto, posteggi condominiali – meno di una decina – da mettere a disposizione dei proprietari degli appartamenti del palazzo soprastante.

La costruzione del parcheggio potrebbe avere indebolito il muraglione? E ancora, la pavimentazione era stata eseguita a regola d’arte? Quanto hanno effettivamente influito le piogge delle ultime settimane sul collasso del muraglione? A queste e a molte altre domande dovranno rispondere i periti. La procura ha già disposto un nuovo sopralluogo con documentazione fotografica, e non appena riceverà gli atti sarà aperto un fascicolo per crollo colposo. Nel frattempo il Comune ha già emesso le ordinanze di sgombero degli appartamenti interessati dalla frana.