Genova. Continuano senza sosta gli interventi propedeutici alla messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco di Genova per quanto riguarda il crollo del muraglione tra via Aquarone e via Cabrini, nel cuore del quartiere di Castelletto. La frana, che ha interessato il piazzale di un parcheggio privato, continua ad essere considerata instabile e di fatto non sono esclusi ad oggi nuovi movimenti.

Nella giornata di ieri le squadre dei pompieri sono state tutto il giorno impegnate nel trovare e riparare la fuga di gasL’utenza era stata chiusa pochi minuti dopo il crollo, ma impediva l’intervento strutturale. Stessa procedura anche per una perdita d’acqua.

Sono andate avanti le operazioni di recupero anche per quanto riguarda una parte della ringhiera rimasta sospesa ancorata alla struttura di calcestruzzo che la sosteneva in bilico sul vuoto. I vigili del fuoco hanno anche accompagnato gli inquilini degli appartamenti evacuati in via cautelativa per recuperare i propri beni di prima necessita. Gli ingegneri hanno anche effettuato una verifica statica sul condominio interessato dalla frana.

Impossibile a oggi dare tempi certi per il rientro nelle case, ma è altamente probabile che saranno lunghi: l’area colpita dallo smottamento è proprietà privata, il che significa che la gestione dell’intera emergenza dovrà essere gestita dai titolari del terreno su cui sorge il parcheggio e dai proprietari dei palazzi e degli appartamenti interessati (o in alternativa, dagli amministratori).

La rampa di accesso al parcheggio è stata ovviamente transennata e nessuno, con l’unica eccezione di vigili del fuoco e personale autorizzato, può accedere. Molti altri residenti dei tre palazzi di via Acquarone, pur non essendo direttamente interessati dalla frana, hanno preferito dormire fuori la notte scorsa, preoccupati per ulteriori cedimenti, e anche per l’assenza di riscaldamenti, visto che la fornitura del gas è stata interrotta per precauzione. I residenti storici hanno inoltre riferito che qualche decina di anni fa, dove ora c’è il parcheggio, c’erano alberi. Che sono stati abbattuti per realizzare, appunto, posteggi condominiali – meno di una decina – da mettere a disposizione dei proprietari degli appartamenti del palazzo soprastante.

La costruzione del parcheggio potrebbe avere indebolito il muraglione? E ancora, la pavimentazione era stata eseguita a regola d’arte? Quanto hanno effettivamente influito le piogge delle ultime settimane sul collasso del muraglione? A queste e a molte altre domande dovranno rispondere i periti. La procura ha già disposto un nuovo sopralluogo con documentazione fotografica, e non appena riceverà gli atti sarà aperto un fascicolo per crollo colposo. Nel frattempo il Comune ha già emesso le ordinanze di sgombero degli appartamenti interessati dalla frana.