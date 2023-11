Maltempo, sottopasso di Pegli allagato: auto rimane bloccata dall’acqua. Traffico in tilt nel ponente

Genova. Il temporale che questo pomeriggio si è abbattuto su Genova, come al solito, ha lasciato le sue tracce in città con numerosi allagamenti e alcune frane molto importanti come quella di via Acquarone, a Castelletto.

Nel primo pomeriggio il sottopasso di via Pacoret a Pegli è andato completamente allagato a causa del mancato assorbimento delle acque piovane. Un’auto è rimasta bloccata mentre attraversava il piccolo tunnel, e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuoverla. Non si registrano feriti, ma ovviamente pesanti sono state le ripercussioni sul traffico sia urbano che autostradale, con il vicino casello della A10 che non riusciva e “scaricare” il flusso di vetture in uscita, con ricadute anche per la tratta urbana dell’autostrada.

Sul posto è poi sopraggiunto un autospurgo che ha iniziato le operazioni prosciugamento dell’acqua accumulatasi, mentre la polizia locale sta gestendo il traffico con una viabilità alternativa.