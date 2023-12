“Un mese dopo la frana siamo ancora pressoché isolati”, la rabbia degli abitanti di Salita Ca’ dei Trenta

Genova. “Un mese dopo la frana ci sentiamo dimenticati”. A parlare sono gli abitanti di Salita Ca’ dei Trenta, a Trasta, in Valpolcevera. La sera del 9 novembre, dopo giorni di avvisaglie e mesi di allarmi lanciati, la strada che collega il fondovalle a una serie di villette, palazzine e un centro di cura per malati psichiatrici, è franata.

Le piogge intense delle ore precedenti hanno assestato il colpo di grazia a una viabilità che già da 10 anni era limitata da transenne. La strada si trova a cavallo della ferrovia e di un cantiere Cociv del terzo valico. “Cociv che è il primo responsabile di quanto accaduto”, non hanno dubbi gli abitanti.

Il comitato di Salita Ca’ dei Trenta giovedì sera tornerà a riunirsi (appuntamento alle 18.30 nella Croce di Barabini) per fare il punto e decidere eventuali forme di protesta, mediatiche o legali che siano.

“Dopo l’apertura di una viabilità alternativa, molto complicata da utilizzare – spiega Giovanna Dondero, presidente del comitato – non ci sono stati ulteriori sviluppi, né sul fronte della sistemazione della strada principale, né della realizzazione di una passerelle pedonale, inoltre dopo alcuni giorni in cui abbiamo avuto il servizio della protezione civile per le esigenze degli anziani, spese, medicinali a domicilio, ora non c’è più nessuno”.

Sì perché all’indomani della frana il Comune con il municipio Valpolcevera e Aster si sono messi al lavoro per iniziare i lavori della viabilità alternativa in via Rocca dei Corvi, al fine di collegare l’abitato isolato con via dei Rebucchi e consentire di uscire dall’isolamento.

Ma quella viabilità non è altro che una strada vicinale nel bosco, poco più di un sentiero allargato, non del tutto asfaltata, dove è impossibile transitare a doppio senso di marcia. “Spesso siamo costretti ad aspettarci o chiamarci tra vicini per passare, avrebbero almeno dovuto mettere un semaforo ma non è successo”.

Altro discorso quello del passaggio pedonale: a oggi i residenti possono raggiungere Trasta e quindi il resto della città, a piedi, attraversando il giardino di una privata. Il Comune ha dovuto emettere un’ordinanza per obbligare la signora ad aprire sostanzialmente le porte di casa sua. “Non è una soluzione a lungo termine – attaccano i comitati – sarebbe necessario realizzare una passerella pedonale laddove è avvenuta la frana, ma dovrebbe essere fatto a spese di Cociv che ormai da giorni non ci risponde neppure, come negli ultimi anni, il silenzio”.

Anche dal municipio Valpolcevera hanno spiegato che per anni Cociv, con Rfi, aveva assicurato che ci sarebbe stato un intervento sulla strada poi franata. “Il rammarico è quello di aver toccato con mano Cociv e Rete Ferroviaria Italiana, ma soprattutto quest’ultima, che dice di essere una azienda al “servizio dello Stato Italiano”, ma in questa vicenda non lo è stata per nulla”, le parole del presidente del municipio Federico Romeo.