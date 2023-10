Tempo pieno all’Ic San Martino, si farà con il personale presente: “Ma educate i figli a essere corretti”

Genova. Dopo la protesta delle famiglie degli studenti dell’Ic San Martino Borgoratti, la dirigenza scolastica corre ai ripari, attivando il normale tempo pieno, previsto dall’offerta del servizio pubblico scolastico, con le risorse professionali al momento previste.

La notizia arriva dalla stessa dirigenza che in una nota ha annunciato che dal 9 ottobre, lunedì prossimo, gli orari saranno quelli previsti. Essendo però probabile che non arriveranno in tempo le nomine definitive e complete del personale docente, a garantire l’orario del servizio saranno i docenti già operativi “con adattamenti di orario e della presenza dei docenti nelle varie classi”.

L’annuncio è stato accompagnato da una doppia raccomandazione da parte della dirigenza scolastica alle famiglie: la prima riguarda la necessita di informare i ragazzi di queste necessità, con l’invito di rispettare le indicazioni degli insegnante, mentre la secondo esorta ad “educare i figli – come del resto è naturale – a mantenere comportamenti corretti durante la permanenza a scuola”.