Scuola, niente tempo pieno per l’Ic San Martino: mancano i docenti. Le famiglie: “Vogliamo chiarezza”

Genova. A poco meno di un mese dall’inizio della scuola, l’orario a tempio pieno non può ancora partire a causa della mancanza del personale docente. Succede presso l’Istituto Comprensivo San Martino-Borgoratti, dove i genitori degli alunni, attraverso l’invio massiccio di mail, hanno iniziato a manifestare tutta la loro contrarietà per un servizio pubblico, quello dell’istruzione, che anche quest’anno è partito ‘azzoppato’, con gravi disagi per le famiglie.

“Ad ormai 21 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, infatti, gli alunni delle classi elementari si ritrovano ancora a frequentare la scuola con orario ridotto 8:15 /14:00 – si legge in una lettera aperta inviata questa mattina – Come, per altro, riportato nella circolare in allegato, la motivazione parrebbe essere, alla data del 2 ottobre, la carenza del personale docente, ed in particolare quello dedicato al sostegno“.

“Questa situazione che persiste tutt’ora (5 ottobre 2023), arreca un danno incredibile ai bambini con disabilità ed alle loro famiglie, oltre che a tutti gli alunni frequentanti il plesso – continua la missiva – Si tiene a sottolineare, ovviamente, che la scuola non può e non viene considerata assolutamente come una sorta di parcheggio, ma il diritto allo studio è sancito dalla Costituzione Italiana e tale diritto deve essere garantito ad ogni singolo alunno. In questa particolare circostanza, invece, sembrerebbero esistere scuole di serie A e di serie B, essendo tutti noi perfettamente al corrente che diversi Istituti, tra l’altro non molto lontani dalla scuola dei nostri figli, abbiano già ottenuto l’orario completo fin dalla data di lunedì 24 settembre”.

Ad aggravare la situazione, secondo i genitori, la mancanza di una comunicazione chiara e tempestiva: “Ad oggi non è ancora pervenuta nessuna comunicazione da parte della scuola in merito ad un eventuale inizio dell’orario prolungato, nemmeno a far data da lunedì 9 ottobre – osservano – Senza contare che la mancanza di informazioni è aggravata anche dal fatto che il numero telefonico 01083311 (corrispondente all’Ufficio Scolastico preposto) risulterebbe staccato mentre al numero telefonico 0108331203 (corrispondente all’URP) non risponde praticamente nessuno da giorni“.

“Chiediamo, per tanto, di poter ottenere un chiarimento da parte della scuola nel comunicare le effettive e reali motivazioni di questo ritardo e nel sopperire, nei tempi più rapidi possibili, a questa incresciosa situazione che, secondo quanto ci è stato reso noto, persisterebbe almeno dal 2018, con ritardi ripetuti ogni anno in merito all’inizio dell’orario completo, con svariate motivazioni sempre diverse”.