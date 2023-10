Sestri Ponente, a gennaio i lavori per il nuovo polo scolastico di via Giotto: ecco come sarà

Genova. Partiranno a gennaio i lavori per il nuovo polo scolastico di via Giotto, a Sestri Ponente. Il progetto sarà realizzato dalla pesarese Renco spa, e ha un costo stimato di oltre 15 milioni di euro di fondi Pnrr. La fine dei lavori è prevista entro dicembre 2025.

Il nuovo polo scolastico del Ponente sorgerà, strategicamente, tra i quartieri di Sestri Ponente, Sampierdarena e Cornigliano. L’obiettivo è creare una scuola “aperta”, uno spazio polifunzionale utilizzabile anche al di fuori dell’orario scolastico e in grado di coniugare, in modo innovativo, la funzione didattica ed educativa rivolta ai ragazzi con quella di luoghi aperti al quartiere e fruibili per tutto il territorio, in grado di fornire servizi e diventare punto di riferimento per l’intera comunità: spazi sportivi e verdi recuperati dentro l’edificio e sulle coperture, rinnovo e ampliamento degli spazi e dei laboratori scolastici.

L’intervento prevede la revisione degli spazi già in uso e di quelli di prossima acquisizione, con la riqualificazione energetica dell’intero edificio, il recupero della praticabilità della copertura dell’edificio con aree verdi con orti scolastici e piante in vaso per la mitigazione ambientale, i lavori di ampliamento degli spazi in uso all’IIS “Italo Calvino, la costruzione di almeno due ulteriori spazi ginnici e la realizzazione di nuovi laboratori cucina e sala per l’istituto alberghiero “Nino Bergese”. È previsto inoltre il miglioramento dei percorsi e degli accessi, così da ottimizzarli, e saranno realizzati depositi per biciclette, palestre e un campo sportivo.

“L’obiettivo principale di questa iniziativa – ha spiegato il presidente di Renco Giovanni Gasparini – è coniugare la funzione educativa con quella ludico/ricreativa, creando un polo scolastico contemporaneo che includerà anche miglioramenti energetici significativi. Il progetto risponderà ai requisiti tecnici, impiantistici e normativi, inclusi quelli antincendio, strutturali, energetici ed acustici”.