Polo scolastico del ponente, Schlein avverte: “Progetto a rischio per i tagli al Pnrr”

Genova. “Il taglio di 16 miliardi di euro del PNRR effettuato dal Governo Meloni mette a rischio anche il progetto per la riqualificazione e ristrutturazione del Polo Scolastico del Ponente”. Lo scrive il Pd di Genova in una nota dopo che la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, durante il suo intervento alla Camera, ha denunciato la situazione. “E non, come ci saremmo aspettati, il sindaco di Genova e della Città Metropolitana, Marco Bucci, o il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti”, dicono i dem.

Sono quattro gli istituti interessati al progetto: l’alberghiero “N. Bergese”, il liceo “G. Mazzini” e gli istituti “I. Calvino” e “C. Rosselli”, per un investimento totale di 30 milioni di euro. È un progetto molto atteso dagli operatori scolastici, dalla cittadinanza e soprattutto dagli studenti che, da sempre, in quella struttura non possono fruire di aule, né laboratori sufficienti e adeguati, e devono spostarsi per svolgere l’attività sportiva prevista.

Infatti, la struttura scolastica di Sestri Ponente non possiede, come tante altre in città e provincia, impianti sportivi e neppure palestre. L’intervento pensato dalla Città Metropolitana porterebbe ad una decisa riqualificazione di questa struttura e per questo deve trovare le coperture necessarie.

“Genova, dove molte scuole sono ospitate in edifici presi in affitto dai privati, edifici costruiti quasi tutti prima del 1970, privi di impianti sportivi, di mense, di spazi comuni per lo studio e la lettura, avrebbe bisogno di dotarsi di nuove strutture, dotate di caratteristiche rispondenti alle linee guida per l’edilizia scolastica emanate dal MIUR nel 2013”, si legge nella nota.

“Rischiamo – dicono dal Pd – invece di non vedere neppure realizzati lavori di riqualificazione per l’efficientamento energetico e per corrispondere a esigenze di base della nostra comunità scolastica. Il sindaco Metropolitano Bucci e il presidente della Regione Toti devono occuparsi di questo con urgenza, pretendendo dal Governo che la copertura del progetto per il Polo Scolastico di Sestri Ponente venga garantita”