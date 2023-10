Giochi di luce e musica elettronica in piazza Matteotti, stasera sbarca a Genova il “Monumental Tour”

Genova. Dopo il pranzo con gli ospiti della Comunità di Sant’Egidio, Costa Crociere prosegue con i festeggiamenti per il suo 75° anniversario a Genova.

Questa sera, in piazza Matteotti, a partire dalle ore 20.45, Costa offrirà alla città uno show mai visto prima in Italia, che unisce musica elettronica, patrimonio culturale e digital art: il Monumental Tour, creato dal dj e produttore francese Michael Canitrot. L’evento è confermato visto il termine dell’allerta arancione alle 15.00.

Il Monumental Tour nasce dall’idea di far interagire il patrimonio artistico delle città con le nuove tecnologie, riscoprendo i monumenti da un nuovo punto di vista, grazie alla musica elettronica suonata dal vivo dai DJ e a enormi scenografie che fondono light-show e video-mapping. Il monumento scelto per questa occasione è Palazzo Ducale.

La facciata principale del palazzo, su piazza Matteotti, si animerà in maniera spettacolare con uno show di immagini e luci, che avranno come tema Genova, la sua storia e il mare, mentre gli spettatori balleranno al ritmo coinvolgente della musica elettronica. Palazzo Ducale diventerà così il primo monumento artistico in Italia a essere protagonista di questo show, dopo il Palais-Royal di Parigi, il Municipio di Lisbona, la cattedrale di Laon, il castello di Chantilly, Mont Saint-Michel, contribuendo alla sua valorizzazione culturale in maniera unica e innovativa. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria.

Il Monumental Tour sarà preceduto da un cocktail party a bordo di Costa Toscana, l’ammiraglia di Costa Crociere che ogni venerdì fa scalo nel porto di Genova, in collaborazione con Vanity Fair Italia. Il menù sarà firmato da Bruno Barbieri, accompagnato dalle bollicine di Ferrari Trento, che ha creato un’etichetta personalizzata per brindare ai 75 anni di Costa Crociere. Per celebrare in grande stile l’evento, a bordo ci sarà anche un red carpet d’eccezione, dove gli ospiti potranno sfilare e diventare i protagonisti di un esclusivo set fotografico. Chiuderà la serata un appuntamento all’insegna della grande musica italiana: uno speciale showcase di Malika Ayane per l’occasione.