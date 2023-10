Acquisto ex palasport, Pd: “Il Comune lo ha venduto a 14 milioni e lo ricompra a 40”

Genova. “Si apprende in questi giorni che, contrariamente a quanto previsto fino a oggi, il Comune sarebbe intenzionato ad acquistare da CDS Holding l’area sportiva inserita nell’ex Palasport, venduto all’epoca per 14 milioni di euro e valutata oggi dall’azienda tra i 38 e i 40 milioni. L’eventuale acquisto da parte del Comune della parte sportiva dell’ex Palasport, oltre a stravolgere il progetto iniziale, addossa le decine di milioni di euro di costi extra sulle spalle di cittadine e cittadini genovesi, e risulta a dir poco incomprensibile”.

Questo il commento del gruppo consigliare del Partito Democratico, che commenta così la notizia uscita nei giorni scorsi, dell’interessamento del Comune di Genova per un eventuale acquisto dell’ex palasport.

“Secondo quanto stabilito nell’accordo di vendita, infatti, per l’area in questione era già previsto l’uso pubblico. Pertanto, è decisamente poco chiaro – a fronte dei costi di manutenzione e di condominio che ogni anno, in quanto proprietario, dovrà pagare per la gestione – quali sarebbero i potenziali vantaggi che il Comune di Genova trarrebbe dall’acquisizione. Inoltre, l’uso pubblico dell’area sportiva del Waterfront Mall costituiva la contropartita che il privato si impegnava a garantire in cambio dei molto dibattuti 28.000 mq di spazi commerciali contenuti nel progetto. Quali sono, invece, oggi gli oneri a carico dell’investitore privato CDS Holding? Come mai il Comune ha concesso a un privato una superficie lorda affittabile così estesa – per fare un paragone quella della Fiumara è di 40.000 metri quadrati – per poi addossarsi i costi di gestione di quella che doveva essere la “contropartita”?

“Come avviene ormai da sei anni a questa parte, assistiamo alla completa mancanza di chiarezza nei processi decisionali di questa Giunta – dichiara il capogruppo del Partito Democratico Simone D’Angelo – Abbiamo depositato un’interrogazione e una richiesta di commissione urgente per conoscere le motivazioni che hanno spinto la Giunta a questa scelta, chiedendo che – al cambiare delle condizioni – si riveda il progetto, aprendo un tavolo tra Comune, CDS Holding e rappresentanze del commercio e dello sport per ridurre gli spazi commerciali previsti nell’attuale progetto – già fortemente criticati dalle associazioni di categoria – e restituire in servizi ai genovesi il costo dell’acquisto dell’area”.