Corso Italia, addio ai bagni Capo Marina: nuova spiaggia libera aperta entro i primi di luglio

Genova. Sarà fruibile “al più tardi agli inizi di luglio” la nuova spiaggia libera al posto degli ex bagni Capo Marina in corso Italia. A spiegarlo a Genova24 è l’assessore al Demanio marittimo Mario Mascia: “I lavori termineranno entro questa settimana e, di conseguenza, cesseranno le esigenze di sicurezza connesse al cantiere. A quel punto la spiaggia potrà essere destinata alla libera fruizione”.

È la novità più attesa di questa estate balneare genovese. Una vicenda travagliata, quella dello stabilimento a levante dei bagni San Nazaro, che ha visto la società Capo Marina rinunciare alla concessione sull’arenile riservandosi una parte a ridosso delle arcate di corso Italia. A dare il colpo di grazia era stato il disastroso incendio del Batò Beach Club nell’ottobre 2021 che aveva completamente distrutto la struttura.

E proprio ciò che resta del locale è oggetto dei lavori di bonifica, demolizione e smaltimento dei detriti da parte della società titolare della concessione: “Sono lavori di ripristino e messa in sicurezza – spiega Mascia – mentre nell’area di levante stiamo portando a termine l’eliminazione degli abusi edilizi presenti ormai da troppo tempo”.

Gli ex Capo Marina passeranno in gestione alla società comunale Bagni Marina Genovese (la stessa dei San Nazaro e delle altre spiagge pubbliche attrezzate), ma l’accordo, prosegue l’assessore, vede coinvolti “oltre ai nostri uffici comunali anche la Società nazionale di salvamento e la casa circondariale di Marassi per presidiare la spiaggia con bagnini e accompagnatori, anche detenuti, formati ad hoc. L’obiettivo è renderla accessibile in particolare ai disabili”.

A proposito di accessibilità, venerdì scorso il Municipio Medio Levante ha espresso parere favorevole al progetto, proposto dall’assessorato al Demanio marittimo, per destinare ben 12 stalli ai disabili nel parcheggio sotto le arcate dei Capo Marina, raggiungibili direttamente da via del Forte di San Giuliano. L’ordinanza verrà firmata in queste ore, dopodiché Aster procederà alla tracciatura dei parcheggi disabili.

Per una spiaggia libera che si aggiunge in corso Italia – circa 200 metri di arenile – ce n’è un’altra che torna a pagamento. Si tratta degli ex bagni militari: “La gara è andata a buon fine, pertanto quest’anno non ci sarà l’accordo con il Comune per fruibilità come spiaggia libera”, conferma Mascia. Rimane gratuito lo spazio di San Giuliano. Mentre lo sbocco dello scolmatore del Fereggiano (e in futuro del Bisagno) accanto agli Squash rimarrà area di cantiere fino a data da destinarsi: “L’amministrazione, compatibilmente coi lavori in corso, aveva optato per mantenere in piedi parte della concessione al privato per non pregiudicare la continuità d’impresa. Tornerà fruibile quando verrà smantellato il cantiere”.

“In ogni caso – puntualizza Mascia – con la conversione in spiaggia libera dei Capo Marina siamo ampiamente entro la percentuale prevista dalla Regione (40%) e non abbiamo l’obbligo di rimodellare le altre concessioni”. D’altra parte, secondo uno studio realizzato negli anni scorsi dagli uffici del Comune, si potrebbero ricavare altre spiagge libere (eventualmente attrezzate) senza modificare l’assetto dei tratti in concessione: in corso Italia vicino al Garden, a Quarto all’altezza della stazione ferroviaria, a Quinto nei pressi del depuratore e sotto l’ex tiro al piccione, a Nervi sotto villa Luxoro, a Voltri nel tratto a Levante della spiaggia esistente. In tutto sarebbero sette spazi, oggi occupati perlopiù da scogliere o distese di ciottoli, che permetterebbero di guadagnare 600 metri di fronte mare e 11.550 metri quadrati di superficie.