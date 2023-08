Se questa è una spiaggia, una cittadina su Capo Marina: “Pietre e bagno impossibile per i disabili”

Genova. Aperta all’inizio di luglio, la spiaggia libera di Capo Marina, in corso Italia, presenta non poche criticità, soprattutto per chi abbia delle disabilità. La denuncia arriva da una cittadina genovese, Adriana Sarno, che ha sollecitato il Comune e l’assessore al Demanio marittimo Mario Mascia a intervenire “prima che l’estate finisca”.

“Pensare che questo tratto oltre a dover essere libero e gratuito dovrebbe garantire l’inclusione, con tanto di bandiere che pubblicizzano l’assenza di barriere architettoniche, e invece sassi e pietre che rendono impossibile persino camminare, eppure non credo che sia difficile predisporre pensiline idonee come quando il lido era dato in gestione”, scrive la frequentatrice della spiaggia.

La signora Sarno si è rivolta all’assessore Mascia che, consapevole delle criticità, ha detto di avere già “disposto alcuni interventi di riprofilatura e sgombero del tratto di mare prospiciente la passerella per l’accesso a mare dei disabili”. Nei giorni scorsi, a questo scopo, c’era una gru sull’arenile ma il mare mosso e le piogge hanno rallentato l’intervento.

La spiaggia libera degli ex Capo Marina in corso Italia, con accesso pedonale e carrabile per i disabili da via Forte San Giuliano dove sono stati posizionati 10 stalli riservati ai portatori di handicap, è aperta dal 3 luglio.

La spiaggia degli ex Capo Marina è stata affidata alla Bagni Marina Genovese srl con i servizi di salvamento e assistenza alle persone con disabilità per la balneazione e la gestione dei servizi connessi ai fruitori della spiaggia, dotata di docce e servizi igienici.