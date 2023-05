Genova. Il Torino passa a Genova contro la Sampdoria per 0-2. Rete di Buongiorno nel primo tempo (colpo di testa in anticipo su Augello al 31′) e di Pellegri nel recupero. Proprio la rete dell’ex Genoa e una provocazione evidente nei confronti della Gradinata Sud (mani alle orecchie) scatena un parapiglia generale che porta a contatto fisico (e non sono carezze) persino Juric e Stankovic. A farne le spese Amione, espulso dalla panchina e partita che finisce in un clima di ulteriore nervosismo. Solo ammonizione per Pellegri.

La partita non ha granché da raccontare dal punto di vista della cronaca. Poco prima dell’inizio della gara i giocatori sono stati chiamati sotto la Sud e hanno posato sotto lo striscione “Giù le mani dalla Sampdoria”, applaudendo i propri tifosi.

95′ Raddoppio del Torino, con Pellegri che sfrutta la punizione battuta rapida da Vojvoda insaccando dopo aver evitato l’intervento di Ravaglia in uscita. L’attaccante esulta provocando la Gradinata Sud mettendo le mani alle orecchie. Brutto gesto del giocatore, cresciuto nel Genoa, che viene ammonito, ma provoca un parapiglia con tutti i giocatori, panchina e allenatori compresi, che si spintonano. Juric e Stankovic vengono a contatto. Vola un cartellino rosso all’indirizzo di Amione.

92′ Nei minuti di recupero tornano i cori contro Garrone (“Tu ce lo hai messo, tu ce lo togli”) e Ferrero e il “Giù le mani dalla Sampdoria”

90′ Saranno quattro i minuti di recupero

90′ Ci prova Ilkhan, ma il tiro è smorzato da un avversario e finisce tra le braccia di Milinkovic

Sampdoria-Torino, il fotoracconto della partita con le immagini di gioco e dei tifosi

83′ Cambio nella Sampdoria: entrano Murillo e Ilkhan per Amione e Winks

80′ Occasione Torino, Miranchuk, appena entrato in area di rigore, lascia partire un sinistro che si spegne di pochissimo sopra la traversa

77′ Tempo di cambi anche nella Sampdoria: entrano Malagrida e Paoletti per Cuisance e Rincòn

73′ Doppio cambio nel Torino entrano Pellegri e Djidji per Sanabria e Ilic

70′ Corner nuovamente non sfruttato, con l’azione che termina con un fuorigioco

69′ Ancora un corner guadagnato da Augello, buon momento dei blucerchiati

66′ Altro cambio nel Torino: esce Seck entra Miranchuck

66′ Sampdoria che non sfrutta l’angolo, il colpo di testa di Amione è debole, arriva Lammers sul secondo palo: palla alle stelle

65′ Discesa di Zanoli e tentativo di cross che trova l’opposizione di Vojvoda e il corner

63′ Nel Torino finisce la partita di Singo, entra Lazaro

62′ Occasione Sampdoria: ripartenza con Cuisance in 1 contro 2. Il giocatore però quando prova a tirare trova la respinta di Rodriguez

62′ Punizione battuta da Cuisance e colpo di testa di Gunter troppo debole

60′ Ammonizione per Singo, intervento ai danni di Augello poco prima del cross dal fondo

47′ Ammonizione per Amione, fallo su Seck

46′ Si riparte con la Sampdoria che sostituisce Oikonomou con Gunther

Primo tempo tra Sampdoria e Torino che termina con i granata in vantaggio grazie alla rete di Buongiorno al 31′. Il difensore ha anticipato Augello di testa, infilando un non impeccabile Ravaglia sul primo palo sul cross di Ilic. Partita giocata a ritmi molto blandi, complice anche il gran caldo. Dopo la rete la Sampdoria ha accusato il colpo e il portiere blucerchiato si è reso protagonista di due parate decisive prima su un tiro al volo di Vlasic (37′) poi sul tentativo dalla distanza di Sanabria (38′). Non fa parte della cronaca sportiva, ma è stato simbolico il gesto di squadra e allenatore che si sono messi in posa per la tradizionale foto di rito pre-gara sotto la Sud, chiamati dai tifosi che hanno esposto lo striscione “Giù le mani dalla Sampdoria”.



Gradinata Sud che appare semi-vuota all’ingresso delle squadre in campo in un pomeriggio molto caldo, ma c’è un motivo. La squadra è stata chiamata sotto lo striscione Giù le mani dalla Sampdoria, ha posato per una foto e risposto ai cori dei tifosi. Gli ultras si sono sistemati tutti a favore di camera e appena terminate le operazioni si sono distribuiti regolarmente in Gradinata.

40′ Occasione Torino: stavolta Sanabria ci prova dalla distanza, quasi indisturbato. Ravaglia ancora bravo a deviare in corner. Sugli sviluppi lungo possesso degli ospiti, con un cross finale su cui Ravaglia esce e blocca

37′ Sul corner colpo di testa di Schuurs che si spegne di pochissimo a lato

37′ Grande parata di Ravaglia, che si allunga e nega il gol del raddoppio al Torino: tiro al volo di Vlasic su cross di Singo e deviazione decisiva

31′ Gol del Torino: Buongiorno anticipa Augello sul primo palo sul cross di Ilic e di testa beffa anche Ravaglia, non impeccabile. Primo col in serie A per il giocatore

31′ Discesa di Sanabria sulla sinistra, cross respinto da Oikonomou in corner

28′ Batte Schuurs, respinge la barriera

26′ Fallo di Amione su Seck, intervento in ritardo che fa guadagnare al Torino una punizione poco dietro la lunetta dell’area di rigore

23′ Ammonizione per Rincòn, fallo su Seck

22′ Zanoli interviene a togliere il pallone dai piedi di Vlasic in area di rigore favorendo l’intervento del suo portiere

19′ Appoggio in orizzontale di Sanabria per Vojvoda, tentativo di destro a giro sul palo alla sinistra di Ravaglia che termina fuori

17′ Lancio dalle retrovie di Ilic, ma Sanabria non arriva. Palla di nuovo in possesso della Sampdoria

12′ Discesa centrale di Gabbiadini, l’attaccante ha spazio per il suo sinistro, ma sbaglia mira: palla sopra la traversa

11′ Tentativo al volo di Singo in area di rigore murato dalla difesa

4′ Sortita di Gabbiadini, ma l’attaccante non riesce ad arrivare

Pre-partita e tabellino

Non sarà facile contro il Torino dell’ex Genoa Juric. Una squadra aggressiva che gioca uomo contro uomo. Imperativo rialzare la testa per non ripetere il tonfo di Firenze.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Oikonomou (46′ Gunter), Nuytinck, Amione (83′ Murillo); Zanoli, Winks (83′ Ilkhan), Rincon (77′ Paoletti), Augello; Cuisance (77′ Malagrida); Gabbiadini, Lammers.

Allenatore: Stankovic.

A disposizione: Turk, Tantalocchi, Murru, Quagliarella, Jesé Rodriguez.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rodriguez, Schuurs, Buongiorno; Singo (63′ Lazaro), Ricci, Ilic (74′ Djidji), Vojvoda; Seck (66′ Miranchuk), Vlasic; Sanabria (74′ Pellegri).

Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Gravillon, Bayeye, Adopo, Gineitis, Linetty, Karamoh.

Arbitro: Camplone. Assistenti: Baccini-Trinchieri. Quarto uomo: Miele Var: Mazzoleni. Avar: Rapuano

Ammoniti: Rincòn, Amione (S); Singo (T)

Spettatori: abbonati 14.593 rateo 156.475,86; mini abbonamenti 607 rateo 4.586,50; paganti gara 1.665 incasso 23.939