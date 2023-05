I tifosi del Genoa omaggiano Pellegri per il goal alla Sampdoria

L’esultanza provocatoria di Pietro Pellegri al goal che ha sancito il successo per 2 a 0 del Torino sulla Sampdoria ha acceso gli animi della tifoseria blucerchiata. Una provocazione dettata dalla fede rossoblù dell’attaccante.

Momenti di tensione in campo per un gesto condannato dall’allenatore del Torino Juric e per il quale il giocatore ha chiesto scusa ai microfoni di Dazn nell’immediato post partita. Un fatto che non è di certo passato inosservato tra i tifosi del Grifone, i quali hanno apposto due striscioni, uno a Sampierdarena e l’altro a Boccadasse.

“Susseve sto Belin”, che non ha bisogno di traduzioni, con una “b” maiuscola e un più elegante ma sempre pungente “Buongiorno da Pellegri”.