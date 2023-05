Genova. Si scusa per il ritardo, comprensibile, con cui si presenta in sala stampa Alberto Gilardino. Il mister rossoblù parte da quel finale così incredibile con il rigore segnato da Criscito con la solita umiltà: “Io ho contribuito a questo sogno, poi il destino, il fato, la bravura dei ragazzi, dei singoli, di chi ha lavorato per questo obiettivo ha permesso di raggiungere questo grande traguardo, sono felice per Mimmo e per la sua famiglia”.

Domattina la squadra si ritroverà a Pegli: “Andremo al campo, andiamo a salutarci, ci sarà la società che ci parlerà, ci abbracceremo prima del rompete le righe”.

Ancora forse non ci crede all’impresa compiuta da quando ha preso in mano il Genoa: “Vivo sempre le gare con grande intensità anche nella preparazione, adesso forse avremo tempo per pensare a quello che è successo, è arrivato il momento in cui avrò tempo di pensare”.

Parlando della partita, secondo Gilardino è stata “una delle più belle a livello di sacrificio, occasioni create, vogliosi di andare alla ricerca della vittoria in ogni momento, contro una squadra forte che ha lottato sino alla fine”.

Il gruppo è coeso e l’abbraccio finale con Agostino, a cui il mister ha concesso l’esordio è emblematico: “Io credo che tutti sono stati indispensabili per la promozione, giusto dare un premio a tutti, a chi ha lavorato forte quotidianamente. È un riconoscimento giusto, prima che squadra sono stati uomini”.

guarda tutte le foto 214



Genoa-Bari: le immagini dallo stadio Ferraris

Tra i momenti di svolta la sconfitta di Parma: “Come ho detto subito dopo quella partita, dalle sconfitte si può migliorare, è stata una piccola parentesi che ci ha permesso di fare valutazioni a livello tattico, tecnico e gestionale”.

Il mister non smette di elogiare i suoi: “Sono stati grandiosi i ragazzi, la squadra, ci sono state tante situazioni, ricordo problemi vari a livello muscolare, articolari, sono stati bravi tutti a provarci sia all’inizio sia a partita in corso. Fondamentale è stato il grande rispetto che loro hanno avuto nei miei confronti e io con loro, questo ha fatto la differenza in questa grande impresa”.

Sul futuro è abbastanza chiaro: “Ci sarà sicuramente un incontro, ma quando marito e moglie vanno d’accordo credo ci voglia poco per mettere le cose a posto, per pensare al futuro, ci vuole la volontà da entrambe le parti. Per me è stato un sogno allenare il Genoa, ora riposiamo, poi avremo modo di programmare al futuro”.