Genoa-Bari LIVE (2-2). Gran tiro di Benedetti e i pugliesi pareggiano

Genova.

69′ Ammonito Botta per un fallo su Sabelli

68′ Pareggio del Bari, gran gol di Benedetti che riceve da Botta e col destro, da fuori area, fa partire un tiro che si infila sotto l’incrocio dei pali

66′ Nel Bari escono Antenucci per Cheddira e Dorval per Botta

66′ Nel Genoa doppio cambio: fuori Salcedo per Puscas e Coda per Ekuban

65′ Inserimento di Badelj che sorprende la difesa del Bari, il centrocampista riceve palla e prova a

60′ Giallo per Strootman, in ritardo in scivolata

52′ Occasione ancora per Gudmundsson su un corner il colpo di testa errato di Dragusin finisce per favorire l’islandese che tira in porta da distanza ravvicinata, ma stavolta trova una respinta di Frattali

48′ C’è uno strano oooo e poi parte il coro “Ciao, Sampdoria Ciao” sulle note di “Ciao, Amore Ciao” e poi “Giù le mani dalla Sambdoria”

46′ Si riparte con un cambio nel Bari: fuori Mallamo per Molina

Ripresa che ricomincia sotto i primi sfottò per la Sampdoria: con un “Giù le mani da Ferrero” e poi tutti gli slogan ed espressioni tipiche dei tifosi sampdoriani che campeggiano nella Nord, l’immagine di un Grifone in cima a una scala che calcia via il marinaio e uno striscione con un marinaio che si schianta contro una enorme B nei distinti.

Bare, sceicchi e cammelli: i tifosi rossoblù celebrano il funerale della Sampdoria

Primo tempo che si conclude con il Genoa in vantaggio sul Bari per 2-1, una partita godibile, giocata a viso aperto da entrambe le squadre in un’atmosfera di grande festa. Al vantaggio di Sabelli al 12′, un gran tiro dalla distanza, ha risposto Esposito al 20′ su calcio di punizione, con Martinez che per una volta si fa sorprendere. Il Genoa torna in vantaggio grazie al suo giocatore più prezioso: Albert Gudmundsson scaglia un sinistro da posizione molto defilata che sorprende Frattali sul primo palo sotto la traversa. Il Genoa sfiora la rete due volte con Salcedo e Bari che avrebbe l’occasione del pareggio al 42′ con Scheidler, ma Martinez stavolta respinge in uscita. Nell’intervallo festa per la Primavera, promossa e sfilata dei bambini dell’Associazione club genoani. Consegnato il disco di platino per Guasto d’Amore a Bresh.



45′ Saranno due i minuti di recupero. Nel frattempo nella Nord compaiono alcuni striscioni: “Presidente Zangrillo Grazie di esserci sempre” e “I veri uomini mantengono sempre la parola… 777 siamo con voi”. C’è anche del movimento nei distinti, con gli striscioni tolti e una figura vestita di bianco come il papa

42′ Martinez c’è: respinta sul diagonale di Scheidler, sulla ripartenza del Genoa Coda è un po’ troppo egoista e tenta il tiro: murato

41′ Nuovo calcio d’angolo dalla parte opposta, stavolta arriva il colpo di testa di Dragusin, ma è troppo debole per impensierire Frattali

40′ Ancora un corner per il Genoa guadagnato da Hefti, cross basso deviato da Ricci

38′ Sul cross dal corner di Jagiello colpo di testa di Vogliacco ampiamente alto

38′ Ancora Albert stavolta ci prova dalla distanza, con Frattali che si tuffa alla propria sinistra e mette in angolo

34′ Gudmundsson raddoppia! Calcio di punizione di Jagiello, pallone che arriva sulla parte sinistra del campo con Coda che sbaglia il primo controllo, ma poi si riprende e appoggia per Gudmunsson che anticipa persono Salcedo e da posizione defilata e quasi impossibile insacca sotto la traversa

32′ Discesa di Ricci, che dal fondo vede Esposito al limite dell’area: piatto destro del numero 9 che termina sopra la traversa

30′ Sosta per rinfescarsi, con il medico e massaggiatore che vanno a sincerarsi delle condizioni di Esposito, rimasto a terra all’altezza del calcio d’angolo sotto i distinti

26′ Occasione Genoa: penetrazione centrale di Gudmundsson, che mette Salcedo in condizione di tirare a rete l’attaccante si allarga e prova il destro, respinto in corner. Sugli sviluppi ancora Salcedo che colpisce di testa. Palla sul fondo poco distante dal palo

24′ Ripartenza veloce del Genoa, la palla arriva a Jagiello che mette in mezzo una palla bassa e troppo avanzata, che attraversa l’area di rigore senza che nessuno riesca a intervenire

20′ Pareggio di Esposito: calcio di punizione che sorprende Martinez che si tuffa in ritardo e non ci arriva

19′ Calcio piazzato per il Bari da posizione pericolosa per un fallo di Sabelli che sembrava dubbio

14′ Ammonito Scheidler per un fallo su Sabelli

12′ Gol del Genoa! Strootman, caparbio, conquista palla, appoggia per Coda che dal limite vede alla sua sinistra Sabelli libero. L’esterno lascia partire un gran tiro che si infila sotto la traversa. Il giocatore non esulta visto il suo passato a Bari

9′ Genoa che gioca con un 4-3-1-2: con Dragusin e Vogliacco centrali, Gudmundsson trequartista alle spalle di Coda e Salcedo

8′ Prima occasione per il Genoa: sponda volante di Coda per Gudmundsson, che si libera di un avversario in area di rigore e calcia col destro nell’angolino alla destra di Frattali, palla fuori di un soffio

3′ Ammonizione per Mallamo che blocca una ripartenza pericolosa di Gudmundsson

3′ Primo corner per il Bari battuto da Benali, esce Martinez e fa suo il pallone

1′ Si parte con qualche minuto di ritardo per garantire la contemporaneità sui campi. Palla al Bari che attacca verso la Nord.

Un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

Squadre accolte da una coreografia rossoblù con la A che campeggia nelle gradinate e il riferimento ai 9 scudetti. Nei distinti lo striscione “In Serie A questa splendida città”.

Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Bari con la festa di ritorno in Serie A. Ultima gara di questo campionato. A centrocampo il telone “Only one year” su sfondo bianco, stadio addobbato per una coreografia sui tutti e quattro i lati. Nella Nord uno striscione con scritto “Grazie Gila”.

Non c’è Criscito dal primo minuto, ma probabilmente Gilardino gli potrebbe concedere uno scampolo di partita per l’addio al calcio. Nel pre-partita il giocatore ha ricevuto una targa ricordo dai ragazzi della Nord. Grande festa nel pre-gara con esibizioni dal vivo di Francesco Baccini, un breve discorso di Josh Wander dei 777 Partners.

Bresh ha cantato live Guasto d’Amore circondato da un tappeto luminoso creato dai telefonini di tutto lo stadio.

Le formazioni in campo sono:

Genoa: Martinez, Hefti, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Strootman, Badelj, Jagiello, Gudmundsson, Salcedo (66′ Puscas), Coda (66′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Agostino, Criscito, Boci. Frendrup. Sturaro, Ilsanker, Touré, Yalcin, Aramu.

Bari: Frattali, Dorval (66′ Botta), Zuzek, Vicari, Ricci, Scheidler, Benali, Mallamo, Esposito, Benedetti, Antenucci (66′ Cheddira).

Allenatore: Mignani

A disposizione: Caprile, Sarri, Mazzotta, Bosisio, Di Cesare, Matino, Maiello, Molina, Bellomo, Morachioli.

Arbitro: Rutella di Enna

Ammoniti: Strootman (G); Mallamo, Scheidler (B)

Spettatori: 20.239 abbonati, 12.019 biglietti venduti di cui 603 ospiti. Incasso 206.742 euro.