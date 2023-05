Genova. C’è anche un dromedario vero al tradizionale funerale goliardico organizzato dai tifosi del Genoa per la retrocessione della Sampdoria in Serie B che quest’anno coincide con la festa per la promozione della squadra rossoblù in Serie A.

Insieme ai costumi da sceicchi, un chiaro riferimento alla presunta operazione di acquisizione da parte dello sceicco del Qatar Khalid Faleh Al Thani, poi rivelatasi un nulla di fatto.

E poi immancabili le bare colorate di blucerchiato, le croci, sacerdoti, papi e figure religiose, striscioni e sfottò di ogni genere. Ci sono cammelli gonfiabili e c’è chi si è travestito da uno scheletro che aspetta il famoso “bonifico”, quello mai giunto dallo sceicco.

Il corteo si è formato nei pressi dello stadio Ferraris alla fine di Genoa-Bari, ultimo match di campionato vinto 4-3 dai padroni di casa grazie a un calcio di rigore decisivo trasformato da Mimmo Criscito prima del suo addio al calcio giocato.

Bare, sceicchi e un dromedario: i tifosi rossoblù celebrano il funerale della Sampdoria

La “processione funebre” si è snodata quindi lungo via Canevari, Brignole per arrivare in piazza De Ferrari, dove alcuni tifosi si sono radunati in anticipo.

Da segnalare, sotto il profilo dell’ordine pubblico, alcuni tafferugli durante la partita all’esterno della Gradinata Nord. Il bilancio è di dieci agenti feriti in scontri con tifosi.