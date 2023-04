Genoa batte Cittadella: il goal di Gudmundsson regala tre punti pesanti in chiave Serie A

CITTADELLA 0 – GENOA 1 (70′ Gudmundsson)

95′ Ultimo assedio del Cittadella ma non c’è tempo. Ennesima vittoria del Genoa, che compie così un grande passo avanti verso il ritorno in Serie A.

94′ Ci prova anche Aramu con un difficile tiro al volo. Conclusione apprezzabile ma abbondantemente alta.

92′ Genoa vicinissimo al raddoppio. Difesa del Cittadella scoperta, Dragus anticipa Kastrati con la punta del piede. Del Fabro protegge bene le spalle del portiere spazzando via a pochi passi dalla linea di porta.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Manca poco allo scadere. Nel frattempo il Frosinone sta pareggiando, dovesse finire così il Genoa si troverebbe ad appena due lunghezze dal primo posto.

83′ Duplice cambio per Gilardino, Sturaro e Aramu prendono il posto di Gudmundsson e Coda.

81′ Cittadella ancora pericoloso. Cross di Vita, doppia deviazione. Bani salva di testa quasi sulla linea, poi gli attaccanti del Cittadella non riescono a inquadrare la porta. Sospiro di sollievo,

74′ Gudmundsson cerca l’angolino basso su punizione, conclusione insidiosa ma Kastrati è sembrato in traiettoria. Poi, ammonito anche Badelj.

72′ Ora per il Genoa tutto più facile con il Cittadella con l’uomo in meno costretto a sbilanciarsi. Nel frattempo, Crociata stende Coda e viene ammonito.

70′ Genoa in vantaggio! Tacco di Puscas, sponda di Coda. Gudmundsson è freddissimo e “fredda” Kastrati in uscita!

70′ Gudmundsson scatta, Donnarummo lo ferma e viene ammonito.

68′ Terzo cambio per il Cittadella: Del Fabro entra al posto di Branca.

67′ Fallo di Dragus su vita sanzionato con il cartellino giallo.

64′ Gilardino prova a mescolare le carte mandando in campo Puscas e Dragus al posto di Criscito e Strootman.

61′ Punizione di crociata respinta dalla barriera.

59′ Cross in mezzo di Sabelli. Coda controlla nel cuore dell’area e prova a spostare il pallone per trovare “luce” e inquadrare la porta. Conclusione potente ma fuori.

55′ Coda prova a calciare al volo in area. Non colpisce il pallone ma il piede del difensore Perticone. Ammonizione per l’ex bomber del Lecce.

50′ “Forza Genoa, Forza Grifone”. I tifosi provano a spingere con la voce l’assalto genoano. Cittadella arroccato intorno alla propria area.

47′ Inizia fortissimo il Genoa. Gran controllo aereo di Gudmundsson in area. Conclusione potente che si infrange contro la traversa a Kastrati battuto. Fallo duro di Varela, ammonito.

45′ Carriero e Ambrosino lasciano spazio a Varela e Donnarumma. Modulo 4-4-1 per il Cittadella.

Secondo tempo

Si chiude un primo tempo in cui specialmente nella prima mezzora il Cittadella si è fatto preferire pur senza creare grandissime occasioni. Il Genoa ha fatto una fatica enorme a produrre gioco e a colpire. I padroni di casa hanno commesso quattro falli da giallo per fermare le ripartenze genoane. L’espulsione di Giraudo consente adesso al Genoa di poter giocare l’intero secondo tempo in superiorità numerica.

45′ Recupero di due minuti. Genoa in attacco. Bani ci prova di testa ma tutto viene fermato per un fallo in attacco.

44′ Il Genoa chiude in attacco con il terzo corner del primo tempo. Bani di testa colpisce spedendo direttamente tra le braccia di Kastrati. Ora il Genoa sta alzando la pressione.

41′ Si diceva della “semina” dei gialli. Ecco il raccolto: Giraudo in scivolata abbatte Sabelli e rimedia il secondo cartellino. Citttadella 10

39′ Collezione di gialli per i padroni di casa. Intervento scomposto di Perticone su Gudmundsson. Quarta ammonizione per i padroni di casa.

37′ Ancora un giallo per il Cittadella. Vita stende Badelj fermando il tentativo in ripartenza.

33′ A dieci minuti dal termine della prima frazione di gioco il Genoa deve ancora centrare la porta. Solo una conclusione, il colpo di testa alto di Gudmundsson.

30′ Iniziativa personale di Crociata, che va sul fondo superando Criscito e mette in mezzo. A rimorchio arriva Antonucci, la cui conclusione finisce alle stelle.

27′ Giraudo trattiene Sabelli nei pressi della linea laterale. Ammonito anche lui. Nel borsino delle cose positive, il Genoa può ora contare su due avversari ammoniti. Tutto è importante in una partita che pare tra quelle “che possono solo essere sbloccate da un episodio”, almeno fino a questo momento.

25′ Il Genoa prova a ripartire rapidamente. Branca spende un fallo tattico per fermare Gudmundsson. Primo giallo della gara per il difensore granata.

22′ Primo calcio d’angolo per il Genoa. La difesa del Cittadella fa buona guardia. Nessun pericolo per la porta protetta da Kastrati.

20′ Classica partita “bloccata”. Il Cittadella è stato più intraprendente fino a questo momento. Pressione che ha portato a un bel tiro di Ambrosino e qualche situazione con la palla fluttuante in area genoano. Nulla di più. Il Genoa fa registrare solo un colpo di testa alto di Gudmundsson.

15′ Tiro da posizione defilata di Crociata. Martinez fa buona guardia sul primo palo. Azione viziata però dalla segnalazione di fuorigioco da parte del guardalinee.

12′ Ecco il Genoa. La squadra di Gilardino recupera palla e punta l’area facendo circolare la palla da sinistra a destra. Il cross di Sabelli trova la testa di Gudmundsson, tentativo alto sulla traversa.

10′ Martinez! Ambrosino calcia da appena dentro l’area a incrociare. Martinez si distende e con le dita devia il diagonale. Primi dieci minuti di marca locale, con il Genoa che fatica a manovrare e a servire in maniera pulita i giocatori avanzati.

6′ Buon momento per il Cittadella, che batte tre quattro calci d’angolo di fila. Sul secondo, la palla rimane pericolosamente in area ma nessuno riesce a battere a rete.

2′ Il primo tiro è dei padroni di casa. Ambrosino ci prova dalla distanza. Tiro rasoterra facile preda di Martinez.

1′ Si parte con il Genoa incaricato del calcio di inizio. Genoa in divisa bianca con banda diagonale rossoblù. Cittadella con la divisa granata.

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Crociata, Antonucci; Ambrosino. A disposizione: Maniero, Felicioli, Mattioli, Donnarumma, Del Fabro, Mastrantonio, Pavan, Danzi, Embalo, Lores Varela, Maistrello, Magrassi. Allenatore: Edoardo Gorini

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Criscito; Gudmundsson, Coda. A disposizione.Agostino, Semper, Tourè, Jagiello, Matturro, Sturaro, Hefti, Lipani, Dragus, Salcedo, Puscas, Aramu, Ekuban. Allenatore: Alberto Gilardino

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Scatragli e Moro. IV uomo: Marotta. Var: Banti e Muto.

Padova. Mancano cinque partite alla fine. Il Genoa deve perlomeno mantenere il secondo posto per tornare direttamente in Serie A. Tuttavia, il “peccato” da non commettere sarebbe pensare troppo a chi insegue (Bari a -6) e non a chi precede (Frosinone a +4). La sintonia tra mister, squadra e tifosi è testimoniata dai più di 2500 genoani saliti in veneto per sostenere la squadra.