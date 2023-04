Genoa, Gasperini incorona Gilardino: “Incrocio le dita, portare il Grifone in Serie A è bellissimo”

Genova. Un entusiasmo incontenibile. È senza dubbio questo il sentimento predominante in casa Genoa, formazione sempre più vicina al proprio obiettivo stagionale grazie alla vittoria esterna ottenuta contro il Cittadella nel segno di Gudmundsson.

Manca soltanto un piccolo sforzo (quantificabile in sette punti nelle prossime quattro partite senza considerare i risultati delle avversarie) dunque prima che i rossoblù possano ritrovare la massima serie, un traguardo frutto dell’incredibile lavoro svolto da Alberto Gilardino, allenatore subentrato in corsa riuscendo immediatamente a ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei tifosi.

Non solo i supporter però: ieri a dirsi stregato dal lavoro svolto dall’attuale tecnico del Grifone è stato persino Gian Piero Gasperini. L’ex allenatore dei rossoblù infatti, quando il conduttore Pierluigi Pardo (nel post partita di Atalanta-Roma andato in scena su DAZN) ha annunciato la presenza di Gilardino in collegamento, lo ha esaltato dichiarando: “Grande Gila! Porta su il Genoa, incrocio le dita. Hai fatto una cosa strepitosa, portare il Genoa in Serie A è bellissimo”.

Il Grifone in questo finale di stagione potrà quindi contare su un tifoso speciale. Nel frattempo oggi la squadra usufruirà del secondo giorno di riposo concesso dallo staff tecnico rossoblù; gli allenamenti per preparare l’ostica trasferita contro il Sudtirol riprenderanno domani.