Genoa brutto ma “grande”, Gudmundsson gela il Cittadella e scalda il “popolo”: Frosinone a -2

Molti ricorderanno lo sketch televisivo dello Zecchino D’Oro in cui un bambino diceva “È vicino a Padova l’Islanda”. Probabilmente se ne è convinto Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese del Genoa si è trovato a suo agio al “Tombolato” colpendo una traversa, segnando un goal pesantissimo in chiave promozione in Serie A e provando anche su punizione a raddoppiare.

Meglio di così…

Sabato perfetto del Genoa, che con un solo goal mette pressione al Bari, scivolato momentaneamente a -9, e si regala la chance di poter giocare per vincere la Serie B. Il Frosinone ha infatti pareggiato 0 a 0 contro il Sudtirol, prossimo avversario dei rossoblù.

Prestazione brutta ma successo da grande squadra

Guardando alla prestazione, il Genoa ha giocato nel complesso male cogliendo però una vittoria “da grande”. Giocato male perché nel primo tempo è stato il Cittadella a fare la partita. I rossoblù hanno tirato una volta in porta nella prima frazione di gioco, un colpo di testa centrale di Bani, e non sono riusciti a costruire azioni degne di nota. Anche nella ripresa, giocata in superiorità numerica, la squadra ha per larghi tratti fatto fatica, con un Cittadella che non ha disdegnato qualche sortita offensiva andando anche vicino al pareggio – si veda il salvataggio di Bani sul cross di vita.

Vittoria da “grande” perché le squadre che lottano per vincere devono saper vincere anche così. Emblematico il primo tempo: avversari frizzanti – da tenere d’occhio Ambrosino, scuola Napoli – e al contempo bravi nel chiudere gli spazi; Genoa “ingolfato”. Cosa hanno raccolto i locali da questa situazione? Quasi nulla: un bel tiro parato da Martinez e poi quattro gialli, di cui uno tramutato in rosso (Giraudo). Oltre alla tenuta di una retroguardia che ha incassato appena 7 goal nel girone di ritorno, le “grandi” non sbagliano quando capita l’occasione. E così ha fatto il Genoa.

Mercato di Spors rivalutato

Infine, una considerazione sui protagonisti di giornata. Tanto si era criticato il mercato esterofilo “stile Spors”. Certo, il “bilanciamento” con giocatori che conoscono il nostro campionato è stato importante e l’arrivo di Ottolini in questo senso ha aiutato. Ed è anche vero che sono arrivati giocatori che non hanno dato l’apporto sperato come Yeboah e Ilsanker. Ma è il “mix” dei due approcci quello da cui il Genoa potrà trovare grande giovamento. In fondo, oggi, parata di Martinez su Ambrosino e goal di Gudmundsson, bravo nel freddare il portiere e nello scaldare un “popolo” – prendendo in prestito l’espressione usata da Gilardino – che ora pregusta dopo appena un anno il ritorno in Serie A.