San Benigno, crolla un cancello nel cantiere di Esselunga: sfiorato un operaio

Genova. Ancora un incidente nel cantiere di Esselunga a San Benigno. E’ successo alle 7 di stamattina all’interno della struttura che ospiterà il supermercato.

Secondo le prime informazioni un operaio è stato solo sfiorato dal crollo. Per lui quindi un grosso spavento ma non è ferito. Sul posto i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e la croce verde genovese: i volontari hanno accompagnato l’operaio, un uomo di circa 50 anni, che era in stato di shock emotivo, all’ospedale Villa Scassi in codice giallo.

A febbraio nello stesso cantiere era crollata la soletta nel parcheggio in costruzione e un operaio era rimasto lievemente ferito.