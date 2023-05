Esselunga San Benigno, apertura il 24 maggio: task force della polizia locale per gestire il traffico

Genova. Anteprima per i media martedì mattina, 23 gennaio, e poi, per tutti, l’inaugurazione il 24 maggio. Un “evento” per cui il Comune di Genova ha deciso di mettere in atto misure straordinarie sul fronte della viabilità: “Il giorno dell’inaugurazione del nuovo supermercato ci sarà un afflusso di traffico maggiore, che sarà gestito dalla polizia locale che, se sarà necessario interverrà sul momento”, ha spiegato in consiglio comunale l’assessore alla Mobilità Matteo Campora.

Invece, per quanto riguarda il traffico post insediamento – ha detto, rispondendo a un’interrogazione della consigliera di Genova Civica Mariajosé Bruccoleri – è stato fatto uno studio di viabilità, che” ha accompagnato tutto l’iter di approvazione del progetto per l’edificazione del supermercato: uno studio che ha calcolato la domanda, e la mobilità indotta con riferimento ai dipendenti, agli utenti e ai fornitori che si sovrapporranno ai flussi attuali di traffico. Le punte di mobilità del nuovo insediamento saranno diverse dall’attuale, ma non sono emerse criticità, o pericoli di congestioni. Ovviamente valuteremo, se necessario, azioni correttive”.

In effetti i rischi legati a un aumento considerevole del traffico – specialmente nelle giornate più dense di imbarchi e sbarchi dal porto di Genova – esiste, tenendo conto che Esselunga a San Benigno non consiste soltanto dell’edificio principale, con galleria commerciale e negozi, ma anche di un vasto autosilos, collegato al corpo dell’ipermercato da una passerella in acciaio che scavalca via Albertazzi.

Nelle ultime settimane i lavori sono andati avanti spediti, rispettando la tabella di marcia, ma non senza qualche problema: dal collassamento di una soletta nel parcheggio (per fortuna senza feriti gravi), avvenuto il 10 maggio, a una fuga di gas, al ferimento di un operaio nel crollo di un cancello.

L’Esselunga di San Benigno, il secondo punto vendita del gruppo lombardo a Genova dopo quello aperto nel dicembre 2020 in via Piave, sarà molto più grande di quello esistente: 3200 metri quadri contro 1500. A Sestri Ponente, in area Calcinara, troverà spazio un terzo punto vendita, di 3500 metri quadri.

All’inizio di marzo il consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dai commercianti del consorzio Fronte del porto – San Teodoro e anche uno dei due appelli presentati da Coop Liguria per cercare di bloccare la realizzazione della nuova struttura commerciale.

I commercianti avevano impugnato una sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso presentato dal Civ per contestare una delibera della giunta comunale. Oggetto del contendere era il nuovo perimetro territoriale del Civ, approvato dalla giunta Bucci nel 2021, che rende possibile l’insediamento nell’area di una grande struttura di vendita, come è appunto quella di Esselunga. Lo sbarco di Esselunga è stato osteggiato fortemente anche dall’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale.

Il progetto. L’architetto che ha ideato il progetto dell’Esselunga di San Benigno è Fabio Nonis avvalendosi della stretta collaborazione del collega genovese Maurizio Canepa. I costruttori hanno assicurato che entrambi gli stabili saranno efficienti da un punto di vista energetico e quindi produrranno emissioni molto basse.