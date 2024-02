Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze, stesse imprese dei lavori a San Benigno: qui due incidenti

Genova. Il crollo nel cantiere Esselunga a Firenze e gli incidenti avvenuti nel cantiere di un altro supermercato del gruppo lombardo della Gdo a Genova, nella zona di San Benigno, hanno in comune l’azienda committente e quella appaltatrice. Villata spa, immobiliare partecipata al 100% da Esselunga, e Aep, attività edilizie pavesi, con sede a Pieve del Cairo (Pavia). Vuol dire tutto ma non vuol dire niente.

Vuol dire tutto perché già nel capoluogo ligure la procura, dopo la Asl3, aveva aperto un fascicolo per fare luce sul rispetto delle norme di sicurezza, dopo il crollo di una rampa in cemento e poi di una cancellata nel giro di un paio di mesi. In quelle occasioni non ci furono vittime ma comunque dei feriti. A Firenze la conta è già arrivata al quarto morto, e purtroppo la ricerca dei dispersi non è finita.

Ma non vuol dire niente perché, a Firenze come a Genova, oltre i nomi di quelle due imprese esistono altre decine di società, spesso anche ditte individuali, chiamate a lavorare in subappalto. Una situazione su cui i sindacati oggi tornano a tuonare. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati.

I due precedenti genovesi

Il 10 febbraio 2023 a Genova tre operai erano rimasti feriti, e solo per fortuna non c’erano state vittime, a causa del cedimento di una rampa del parcheggio a uso della nuova Esselunga di San Benigno. L’incidente era avvenuto in via Albertazzi. Tre mesi dopo, nello stesso cantiere, un altro episodio: una cancellata, cadendo, aveva investito, ferendolo in maniera grave, un altro lavoratore rimasto ricoverato a lungo in gravi condizioni all’ospedale San Martino.

La Asl3 genovese fece sequestrare l’area e la procura di Genova aprì un fascicolo mettendo sotto la lente la ditta esecutrice dei lavori e quella che avrebbe dovuto effettuare i controlli sulla sicurezza. Dopo il dissequestro il cantiere è ripartito e come noto l’Esselunga di San Benigno è stata inaugurata il 24 maggio 2023.

Era presente, a quel taglio del nastro, Angelino Alfano, ex ministro dell’Interno ed esponente del centrodestra, ritirato dalla vita politica ma da un anno presidente di Villata Spa, l’immobiliare di investimento e sviluppo del gruppo Esselunga.

Le indagini

Se a Firenze il lavoro degli inquirenti è appena iniziato, e sotto la lente finirà sicuramente questa intricata filiera di appalti e subappalti insieme alla verifica della progettazione e del materiale usato (la trave era stata pre-costruita altrove) ma anche le competenze e dell’inquadramento dei vari addetti nel cantiere, a Genova il fascicolo non ha portato a esiti clamorosi se non a una sanzione di tipo amministrativo.

La dinamica del crollo di Firenze

Dalle prime testimonianze è emerso che gli operai erano impegnati a ultimare il fissaggio della grossa trave nella relativa mensola al quarto piano della struttura, quando all’improvviso la stessa trave ha ceduto, provocando i crolli a cascata sia di un pilastro sia di altri piani, e travolgendo quindi tutti gli operai presenti. La trave crollata, come già evidenziato, è un prodotto industriale prefinito in cantiere.