Genova. Incidente nel primo pomeriggio all’interno del cantiere del supermercato Esselunga a San Benigno.

Per motivi da accertare è crollata una soletta nell’autosilos in costruzione sul lato di via Albertazzi. Il cedimento ha generato un boato che ha allarmato i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare se ci fossero altre strutture instabili.

Nel crollo sono rimaste coinvolte in tutto tre persone, medicate sul posto dal personale del 118 e dai volontari della Croce Verde Genovese. Un uomo ha riportato un lieve trauma alla spalla ed è stato portato in codice verde all’ospedale Villa Scassi. Altri due operai hanno rimediato qualche contusione e hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso. In ogni caso non risultano feriti gravi.

Dall’esterno, attraverso le aperture circolari del silos, è possibile osservare come l’intera struttura sia collassata. Ben visibili i tondini di ferro che costituivano l’armatura.

Crollo nel cantiere Esselunga a San Benigno

Sul posto anche la polizia e gli ispettori della Asl 3 che dovranno chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo il cantiere ha ripreso la regolare attività nonostante l’incidente.