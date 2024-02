Incidenti nel cantiere Esselunga a Genova, in una relazione le criticità: nel mirino i tanti subappalti

Genova. Si sono conclusi gli accertamenti eseguiti dagli ispettori del nucleo Prevenzione salute ambienti di lavoro della Asl3 sull’incidente che si è verificato nel cantiere per la costruzione dell’Esselunga di San Benigno nell’aprile del 2023.

Al centro dei rilievi l’operato dell’impresa Aep, Attività Edilizie Pavesi, la ditta cui il colosso del commercio ha assegnato gran parte dei cantieri per la costruzione dei suoi nuovi supermercati, coinvolta nel tragico crollo di venerdì avvenuto a Firenze, in cui hanno perso la vita quattro operai (un quinto risulta ancora disperso) e altri tre sono rimasti feriti.

Sulla base di quanto rilevato dai tecnici coordinati dal dirigente Gabriele Mercurio, la pm Francesca Rombolà potrà decidere se e chi iscrivere nel registro degli indagati. L’incidente in questione risale al 28 aprile 2023, quando un cancello di ferro si era abbattuto al suolo sfiorando un operaio, che per evitarlo era caduto battendo la testa. L’uomo era stato portato in ospedale e ricoverato nel reparto di neurochirurgia, sotto choc ma non in gravi condizioni. Il cantiere era stato posto sotto sequestro (e in seguito, come noto, dissequestrato in tempo per l’inaugurazione di maggio) per effettuare tutti gli accertamenti, i cui risultati sono stati poi elaborati, riuniti in una relazione e consegnati alla procura, che aveva aperto un’inchiesta.

Gli ispettori della Asl si sono concentrati sia sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente sia sull’organizzazione interna del cantiere, soprattutto alla luce delle numerose imprese in subappalto coinvolte. I rapporti tra le varie ditte, il coordinamento e la comunicazione sono stati passati al setaccio, e le conclusioni messe per iscritto in un documento che evidenzia diverse criticità. Sarà sulla base di queste conclusioni che la pm stabilirà come procedere per l’attribuzione di eventuali responsabilità.

Di certo c’è che a oggi l’operato e la gestione dei cantieri da parte di Aep è sotto la lente d’ingrandimento. Non soltanto per ciò che è accaduto a Firenze, ma anche perché l’incidente di aprile arrivava a pochi mesi da un altro incidente avvenuto nello stesso cantiere, il crollo di un’opera provvisoria usata per il getto del calcestruzzo del solaio.

Erano rimasti coinvolti tre operai, che erano poi stati medicati sul posto alla luce della lieve entità delle ferite riportate. Era stato quindi aperto un fascicolo non per lesioni, ma per contravvenzioni alle normative sulla sicurezza sul lavoro. Casi in cui, se l’azienda considerata responsabile procede a regolarizzare le situazioni, il fascicolo viene chiuso con il pagamento della sanzione amministrativa.