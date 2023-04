Sequestrata una parte del cantiere Esselunga, operaio in ospedale per commozione cerebrale

Genova. È stata sequestrata dai tecnici del servizio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Psal) della Asl 3 l’area del cantiere di Esselunga a San Benigno dove ieri mattina un operaio è stato colpito dal crollo di un cancello, anch’esso sequestrato.

In base alle prime informazioni fornite dai soccorritori era emerso che l’uomo era stato solo sfiorato e che era stato portato in pronto soccorso all’ospedale Villa Scassi per lo shock emotivo. Ma gli accertamenti diagnostici hanno permesso di evidenziare la presenza di un trauma cranico commotivo, in grado di provocare stordimento, e per questo, benché sia sempre rimasto vigile e cosciente, il lavoratore è stato trasferito all’ospedale San Martino per ulteriori approfondimenti.

Il crollo è avvenuto in un’area interna del cantiere tra via di Francia e via Albertazzi. Le indagini degli ispettori della Asl dovranno chiarire i motivi dell’incidente e l’eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Non è il primo episodio del genere registrato durante la costruzione del nuovo ipermercato a San Benigno. A febbraio era crollata una soletta nell’autosilos in costruzione. In tutto erano rimaste coinvolte in tutto tre persone: un uomo aveva riportato un lieve trauma alla spalla ed è stato portato in codice verde all’ospedale Villa Scassi, altri due operai avevano rimediato qualche contusione e avevano rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Dopo le ispezioni della Asl l’attività in cantiere era tornata regolare.

L’apertura è prevista nella seconda metà di maggio. L’Esselunga di San Benigno, il secondo punto vendita del gruppo lombardo a Genova dopo quello aperto nel dicembre 2020 in via Piave, sarà molto più grande di quello esistente: 3.200 metri quadri contro 1.500. A Sestri Ponente, in area Calcinara, troverà spazio un terzo punto vendita, di 3.500 metri quadri.