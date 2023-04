Ancora una frana a Genova, chiusa la strada per il passo del Faiallo sulle alture di Voltri

Genova. Ancora una frana nell’entroterra di Genova dopo quella che ha interessato ieri le alture di Sestri Ponente, nella zona del canile di Monte Contessa.

Ad essere interrotta da questa mattina è via Superiore dei Giovi, la strada che da Voltri porta al passo del Faiallo.

Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici del Comune al lavoro per liberare la strada dai detriti.

Nel frattempo resta isolata la frazione Gneo, con sei famiglie per un totale di 14 persone. La protezione civile ha provveduto al trasporto dei bambini a scuola e ha garantito tre viaggi al giorno per le famiglie fino a San Pietro ai Prati. Si lavora per creare un percorso alternativo attraverso la strada sterrata che si ricongiunge con via Militare di Borzoli.