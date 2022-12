Metropolitana a Rivarolo: in arrivo le risorse per il prolungamento in piazza Pallavicini

Genova. La metropolitana di Genova avanza ancora in Valpolcevera: sono in arrivo infatti dal ministero delle Infrastrutture quasi 75 milioni per prolungare ulteriormente la linea dalla zona di via Canepari, dove sono in corso i lavori per la nuova stazione, fino a piazza Pallavicini nel cuore di Rivarolo. La quota comprende anche i fondi (circa 7 milioni) per il secondo lotto della stazione di piazza Martinez a San Fruttuoso.

Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora durante una commissione comunale di aggiornamento sul lavori della tratta Brin-Canepari: “Le risorse dovrebbero arrivare con la legge di bilancio, attendiamo ancora l’ufficialità – ha spiegato -. Sappiamo che il nostro progetto era il primo in graduatoria ed era già stato dichiarato finanziabile”. La richiesta era partita da Tursi nel 2021.

Quello di Rivarolo dovrebbe diventare il capolinea definitivo della metropolitana sulla direttrice della Valpolcevera. Il tracciato seguirà ancora il sedime ferroviario e correrà parallelo ai treni merci della linea del Campasso in via di riattivazione. In piazza Pallavicini avverrà finalmente l’interscambio con i treni locali della linea dei Giovi (che dovrebbero beneficiare di un potenziamento grazie ai lavori del nodo ferroviario) e con le linee bus. A febbraio 2024, intanto, è prevista l’apertura della stazione Canepari.

Con lo stesso stanziamento in arrivo dal Governo si potrà completare la stazione di piazza Martinez con le opere accessorie rimaste escluse dal primo lotto: il parco alberato, la piazzetta coperta con tettoie metalliche, il parcheggio d’interscambio da 135 posti e l’accesso dal ponte di Terralba che consentirà di “risparmiare” la seconda fermata per concentrarsi direttamente sull’arrivo in sotterranea al polo di San Martino. Il Comune, però, deve ancora acquisire da Rfi le aree corrispondenti a questo secondo lotto.

Coi 74,5 milioni annunciati da Campora salirebbe a 166 milioni il valore delle opere già finanziate per il prolungamento della metropolitana, compreso il completamento della stazione di Corvetto il cui progetto definitivo ha appena ricevuto il via libera. Altri 70 milioni sono disponibili per l’acquisto di 14 nuovi treni di ultima generazione forniti da Hitachi Rail. Oltre 20 milioni, inoltre, sono stati assegnati dal Mit per la messa in sicurezza del rio Maltempo, fondamentale per evitare la chiusura della futura stazione Canepari in caso di allerta meteo.