Ancora un pedone investito a Genova: 35enne travolto a Sestri Ponente

Genova. Un investimento, l’ennesimo, si è verificato questa mattina a Sestri Ponente, in via Solima, dove, poco dopo le 6 di questa mattina un ragazzo di 35 anni è stato investito da una vettura.

Immediato l’intervento dei soccorsi con i medici del 118 intervenuti insieme alla pubblica assistenza: per fortuna le ferite non erano gravi e l’uomo, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno fatto tutti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’accaduto e rilevare eventuali responsabilità.