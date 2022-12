Pioggia, vento e ‘spréscia’: Genova si trasforma in un autoscontro. Decine di interventi della polizia locale

Genova. Pioggia, vento, l’oscurità del primo mattino e la ‘spréscia’ alimentata dalla necessità di andare a lavorare in mezzo al traffico caotico delle strade genovesi. Questo il ‘mix letale’ che ha trasformato questa mattina Genova in una pista di autoscontri, con decine di segnalazioni di piccoli incidenti arrivate alla polizia locale, oggi chiamata a un super lavoro con decine di uomini e donne a gestire sotto le intemperie una viabilità difficile.

Piccoli tamponamenti tra vetture o collisioni con pedoni provocate da auto o scooter. Queste sono le categorie di sinistri che in queste prime ore del giorno stanno andando per la maggiore: strade bagnate, le luci dei fari accesi che si riflettono sui parabrezza, fondo stradale scivoloso, insieme ai tanti cantieri aperti un po’ ovunque e che limitano le già non proprio spaziose strade genovese, sono le cause principali che portano all’incidente.

Per fortuna, però, al momento nessuno di questi episodi si è trasformato in un fatto grave: dopo l’investimento di questa mattina in via Soliman a sestri, dove un pedone è stato portato in codice giallo al pronto soccorso, si segnala un piccolo tamponamento tra scooter e una vettura, forse un furgone, in piazza Dante, con una centaura, una ragazza di 30 anni, finita rovinosamente sull’asfalto. Anche in questo caso, per fortuna, nulla di grave: attivati i soccorsi in codice rosso, vista la dinamica, dopo le prime medicazioni sul posto, la motociclista è stata portata al Galliera per accertamenti in codice giallo.