Recco. Il Consorzio della Focaccia di Recco ha aderito al flashmob Gourmet promosso dal Gambero Rosso per la serata di martedì 28 aprile.

Ieri sera i consorziati hanno rialzato la saracinesca e riacceso le luci.

Le insegne sono tornate, per una sera, a illuminare le vie e le piazze, in questo caso a Recco e Sori, un virtuale invito per trasmettere un messaggio di speranza, un arrivederci presto.

Un messaggio che dal Consorzio della Focaccia di Recco vuole essere positivo: “nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza si lavora per ritornare ad essere i luoghi in cui il piacere della convivialità, del ritrovarsi a tavola, dell’amicizia e della tradizione hanno fatto dell’arte in cucina una vera passione”, scrive il Consorzio in una nota.