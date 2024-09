Recco Waterpolo, le ultime novità: dall’interesse della Behring Foundation alla permanenza di Sukno

Recco. Dopo il passo indietro del patron Volpe, il nuovo presidente Felugo aveva dato il via ad un forte ridimensionamento societario e di obiettivi, garantendo sin da subito l’iscrizione alla Serie A1. Ma negli ultimi giorni sono emerse alcune importanti novità che potrebbero rilanciare la Pro Recco (ora Recco Waterpolo).

L’interessamento per entrare in società arriva dal Brasile, precisamente dalla Behring Foundation. Ente no profit nato per supportare il talento e promuovere lo sviluppo sociale, prende il nome dall’imprenditore brasiliano Alexandre Behring. La rivista statunitense Forbes lo ha classificato come il 453esimo uomo più ricco del mondo. Inoltre è co-fondatore della 3G Capital, il fondo di investimenti che ha al suo interno marchi di grande importanza, tra cui Burger King. Per lui una passione per la pallanuoto che parte da quando da giovane praticava questo sport. La trattativa è in corso e si attendono ulteriori sviluppi sul suo esito finale.

Anche sotto l’aspetto meramente sportivo emergono le prime notizie. Alla guida della squadra, salvo sorpresa, dovrebbe esserci ancora coach Sandro Sukno (10 titoli in 3 anni con i biancocelesti). Mentre lato giocatori ci sarebbe la permanenza del blocco dei giocatori italiani alle Olimpiadi: Di Fulvio, Condemi, Del Lungo, Echenique, Fondelli, Iocchi Gratta e Presciutti. A questi l’aggiunta di Cennella, Negri, Younger e Hallock. Un totale, quindi, di undici giocatore che avrebbero deciso di sposare nuovamente la causa biancoceleste.