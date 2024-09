Partito Popolare del Nord, partita la raccolta firme elezioni regionali

Genova. “La nostra lista è nata dal desiderio di portare un cambiamento vero in un momento cruciale per il futuro della nostra comunità, agendo per il bene comune. Ma per fare questo, abbiamo bisogno del sostegno dei nostri concittadini tramite una firma. Firmare a favore della nostra lista significa scegliere una nuova strada, basata sulla trasparenza, sull’onestà e sulla volontà di lavorare insieme per il progresso di tutti. Ogni firma è un passo verso una società più giusta, più equa e più vicina alle reali esigenze di tutti i cittadini”.

Questo il messaggio lanciato dalla lista del Partito Popolare del Nord per lanciare la campagna di raccolta firme necessaria per poter partecipare alle consultazioni elettorali.