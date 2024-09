Ruba rolex e anelli durante la pausa pranzo del negozio: rintracciato e arrestato dai carabinieri

Recco. Aveva rubato un orologio di grande valore approfittando della distrazione della titolare di una attività, ma dopo un lungo lavoro di indagine è stato scoperto e rintracciato dai carabinieri.

Stiamo parlando del ladro che questa estate aveva alleggerito una agenzia immobiliare: la vittima, titolare dell’agenzia, durante la pausa pranzo si è allontanata lasciando all’interno di un

cassetto della scrivania un orologio di marca Rolex e due anelli per un valore complessivo di 20mila

euro. Dalla vetrina dell’agenzia un uomo era intento ad osservarla e, approfittando della

momentanea assenza della donna, ha poi forzato la porta di ingresso asportando i monili e l’orologio.

Dopo settimane di indagini i carabinieri sono riusciti ad identificare l’autore del furo, n 48enne già conosciuto alle forze di polizia, per cui il Tribunale di Genova ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto di beni preziosi.