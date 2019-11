Amiu verso la gestione dei rifiuti di tutti i 31 Comuni del Genovesato

Genova. Dopo l’ok del 13 novembre scorso da parte del consiglio della Città Metropolitana di Genova al modello dell’in house providing come linea di indirizzo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del genovesato, la stessa Città Metropolitana ha individuato in Amiu l’interlocutore a cui chiedere un’offerta tecnico-economica per l’espletamento del servizio.

Si tratta del primo passo per l’assegnazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti per l’intero bacino. Non cambierà molto visto che Amiu già gestisce il servizio in 14 dei 31 Comuni del genovesato, per un numero di abitanti del 95,39% dell’intero bacino. L’affidamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020.

“La delibera della Città Metropolitana – ha dichiarato Matteo Campora, assessore all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti del Comune di Genova – è vista positivamente dall’amministrazione comunale genovese, che a iniziare dal sindaco Bucci ha sempre giudicato Amiu soggetto centrale nella gestione del waste, in qualità di in-house provider per tutta l’area dell’ex provincia di Genova”.

Amiu Genova, dice una nota dell’azienda, “si attiverà immediatamente per formulare il miglior progetto organizzativo ed economico possibile, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione di settore”.

L’area. Il Genovesato è uno dei tre bacini territoriali individuati dal piano Metropolitano di gestione dei rifiuti (gli altri due sono il Golfo Paradiso e la fascia costiera del Tigullio) ed è composto da 31 Comuni compreso Genova. Questo l’elenco completo: Arenzano, Busalla, Campoligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia.