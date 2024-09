Genova. “Lo sponsor Ceres è previsto solo per la partita contro il Venezia (di sabato 21 settembre) e poi valuteremo altre iniziative per altre gare, tra cui quella con la Juventus che però non prevederà l’esposizione del marchio sulla maglia ma un diverso tipo di iniziativa (sempre lagata a Ceres). Ad affermarlo è il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, a margine dell’inaugurazione del nuovo store del Grifone in via XX Settembre.

“Con gli sponsor siamo al completo – afferma – questa di Ceres è un’iniziativa particolare legata solo alla gare contro il Venezia”.

Il direttore del club ligure torna sull’apertura del nuovo store: “Siamo nel centro della città e da tempo cercavamo una soluzione di questo tipo”. Ricciardella approfondisce poi il discorso di un’altra apertura di un nuovo store Genoa, negli spazi di piazza Banchi: “Un progetto di dimensioni maggiori, sia per quanto riguarda lo spazio d’esposizione sia per il tipo di concept perché si parla di uno store particolare che avrà un’area dedicata al food and beverage. Sarà sì per i nostri tifosi ma anche per chi arriverà in città. Lì, racconteremo ai turisti i valori del nostro brand”.

A proposito della nuova apertura di piazza Banchi, l’obiettivo è quello di accendere le luci del vendita in tempo per Natale: “Apriremo in due step, il primo con il piano 0, poi il piano 1. Vogliamo essere pronti con il piano 0 per affrontare il periodo natalizio”.

“E’ un percorso iniziato da qualche anno e vogliamo continuare così – afferma – gli obiettivi ce li poniamo di volta in volta e vogliamo essere sempre più vicini ai nostri tifosi. Ma vogliamo anche aprirci ai turisti così come stiamo facendo, raccontando il brand anche con iniziative come quelle che ha visto protagonista il tennista Tsitsipas dove abbiamo raggiunto un pubblico internazionale e per un brand come il nostro riteniamo che sia un passo necessario e fattibile“.

guarda tutte le foto 16



Genoa, ecco l’inaugurazione del nuovo store in via XX Settembre

Lo scorso anno il fatturato degli store è stato di oltre 3 milioni di euro (numeri record): “La salita in termini percentuali è veramente enorme, più o meno del 30% rispetto al fatturato totale degli store dell’anno scorso, che è stato un fatturato record. Senza entrare nel dettaglio dei numeri, parliamo nel giro di tre anni di aver quintuplicato i valori del merchandising“, conclude Ricciardella.