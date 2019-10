Scuole chiuse nel ponente, da Cornigliano a Voltri. Valpolcevera aperte

Genova. Scuole chiuse nel ponente genovese, di ogni ordine e grado, asili nido compresi, pubbliche e private, nel tratto di territorio compreso da Cornigliano a Voltri.

Questa la disposizione presa questa mattina da Comune di Genova, in contrasto con quanto scelto ieri pomeriggio. Un cambio in corsa che potrebbe creare non poche difficoltà alle famiglie genovesi, e soprattutto un po’ di caos nelle strade già in difficoltà.

Quindi tutte quelle nel municipio Vi e VII, mentre aperte in Valpolcevera, invece, scuole regolarmente aperte.