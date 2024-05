Corruzione, Vianello e il “meme” amato dal centrodestra sull’uomo del porto che imbarazza il Pd

Genova. Nelle ore in cui il centrodestra in Liguria cerca di compattarsi in ogni modo per mantenere la barra dritta dopo il terremoto giudiziario che ha visto l’arresto, tra gli altri, di Giovanni Toti, c’è un indagato che invece “imbarazza” il centrosinistra. In particolare il Pd. Si tratta di Mauro Vianello, presidente della società Santa Barbara, i guardiafuochi in porto, e di Ente Bacini, società a capitale pubblico e privato che gestisce i bacini di carenaggio.

La procura di Genova ha accusato Vianello di corruzione per avere versato tangenti all’ex presidente del porto Signorini in cambio dell’aumento della tariffa per chi si fosse servito della società di prevenzione incendi Santa Barbara, di cui detiene il 54% delle quote. Nei suoi confronti il gip ha stabilito la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali. L’interrogatorio potrebbe svolgersi non prima della prossima settimana.

Tra le decine di meme e altri contenuti che dal 7 maggio circolano sui social relativamente alla maxi inchiesta ce n’è uno “inoltrato da molti” soprattutto negli ambienti di centrodestra: è una sorta di diagramma, risalente con ogni probabilità a ben prima degli arresti, e in cui vengono spiegati con tempi e connessioni i rapporti tra lo stesso Vianello – al centro dello schema – ed esponenti più o meno noti del Pd locale, ex ministri Dem e soprattutto l’ex presidente del porto Paolo Signorini.

Tra i legami evidenziati il primo a saltare agli occhi è quello con Alessandro Terrile, ex segretario provinciale genovese ed ex capogruppo a Tursi del Pd. Nominato alla fine del primo mandato in Comune come amministratore delegato di Ente Bacini proprio sotto la presidenza del porto di Signorini e su indicazioni di Maurizio Vianello.

Viene poi citato il “successore” di Terrile a Genova, Simone D’Angelo, oggi segretario e capogruppo ma anche dipendente della società Santa Barbara. L’amministratore delegato della stessa società è Davide Gaggero, già responsabile Porto del Pd di Genova. La cui compagna è Viola Boero, ex presidente del Pd di Genova. Niente di illecito nella rete di contatti, collaborazioni, apparentamenti ma una tela fitta che consente al centrodestra di dire: “Nessuno ne è veramente fuori”.

Odio e amore, quello di Vianello per il Pd. E viceversa. Perché nel suo essere uomo per tutte le stagioni, a un certo punto lancia pubblicamente un endorsement al leghista Edoardo Rixi come viceministro dei Porti, riconoscendo la potenzialità di quella figura in quel ruolo. Non solo: dopo essersi scagliato contro l’idea di una promenade ciclabile all’interno delle riparazioni navali cambia idea e dà ragione al sindaco di Genova Marco Bucci. Con cui condivide la passione per la barca e per il mare.

Altrettanto stretto il rapporto con Paolo Emilio Signorini. Da una parte Mauro Vianello, da uomo dem avrebbe spinto su esponenti di governo come l’ex ministra De Micheli o l’ex ministro Andrea Orlando per la riconferma di “Pes” – come veniva soprannominato – alla presidenza di palazzo San Giorgio. Dall’altra parte Signorini, una volta nominato ad di Iren, ha assegnato a Vianello una superconsulenza da 200mila euro.

Dalle carte dell’inchiesta emerge un rapporto di “amicizia interessata” tra Vianello e Signorini. Il patron della Santa Barbara fa regali di lusso al presidente dell’Authority, porta a cena fuori lui e la sua amica, anche lamentandosene: “Ce n’ho due coglioni.. ma bisogna farlo per lavorare”, dice a una collaboratrice in uno dei dialoghi raccolti dalle intercettazioni. Addirittura paga il conto del catering da 6.600 euro per il banchetto nuziale della figlia di Signorini e gli mette a disposizione un’auto per le scappate a Monte Carlo.