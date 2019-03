Genova. “Abbiamo affrontato la partita con la testa giusta, siamo scesi in campo per vincere, come del resto ogni domenica, non facendo sconti a nessuno – afferma Matteo Battaglia – sono contento di aver realizzato un bel goal (ndr, al 13°, in rovesciata) anche se sono dovuto uscire dal terreno di gioco, perché mi si è girata la caviglia, speriamo non sia nulla di grave, anche se sono un po’ preoccupato”.

“La vittoria odierna è la ciliegina sulla torta di un campionato davvero importante – conclude Battaglia – il sesto posto in classifica, dietro a corazzate come la stessa Rivarolese, Vado, Cairese, Genova Calcio e Imperia è qualcosa di straordinario”.