Crack Qui! Group: alta tensione in aula e la giudice trasmette gli atti all’Ordine degli avvocati

Genova. Bagarre in aula questa mattina nell’udienza preliminare in corso per il crack Qui! Group tra sospensioni cariche di tensione e la trasmissione da parte della gup Caterina Lungaro degli atti agli Ordini degli avvocati di Milano e Genova per “abuso di processo” nei confronti dei legali Gianemilio Genovesi, Alfredo Iannaccone e Giacomo Gardella.

La querelle è nata quando stamani è arrivato in aula l’avvocato Genovesi con una procura per la nomina di fiducia dell’avvocato Iannaccone (storico difensore della famiglia Fogliani che alcuni mesi fa aveva però abbandonato le difese) per Luciana Calabria e per lo stesso Gregorio Fogliani (che solo una settimana fa aveva nominato come avvocato di fiducia Giacomo Gardella). La giudice tuttavia, se ha acconsentito il rinvio per termini a difesa nei confronti di Calabria, ha rigettato la richiesta per Fogliani essendo appunto comunque presente l’avvocato di fiducia Gardella.

La giudice ha chiesto all’avvocato Gardella (subentrato d’ufficio a Jannaccone alcuni mesi fa e poi appunto diventato di fiducia da pochi giorni) di discutere le proposte di rito alternativo, visto che la strada scelta – dopo il rigetto della Procura all’ultima proposta di patteggiamento – sembra comunque quella di patteggiare la pena rimettendo sul piatto la confisca dei beni chiesta dalla Procura. Ma l’avvocato Gardella, visto il ritorno dello storico legale della famiglia, ha chiesto comunque tempo per potersi confrontare con il collega milanese. Dopo il no della giudice ha dismesso il mandato obbligando la gup a concedere i termini richiesti.

A questo punto l’udienza è stata rinviata al 20 settembre. Dovrebbe andare a buon fine la trattativa per il patteggiamento di Luciana Calabria ed è stato già racciunto l’accordo per le due figlie di Fogliani, Chiara e Serena. Per tutte e tre la pena è sotto i due anni di reclusione in modo che venga applicata la sospensione condizionale della pena.

Oltre ai principali membri della famiglia Fogliani hanno chiesto al gup Caterina Lungaro di patteggiare la pena altri 14 imputati su 31 e altri 6 hanno già chiesto il rito abbreviato.

La giudice per l’udienza preliminare Caterina Lungaro ha fissato udienze fino al 20 dicembre di quest’anno, data in cui dovrebbe decidere sul rinvio a giudizio degli imputati che non chiederanno riti alternativi e definire la posizione di quanti hanno chiesto appunto il patteggiamento o il rito abbreviato