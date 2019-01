Genoa-Milan anticipata, Bucci scrive a prefetto e Lega (Calcio): “Ripristinate orario serale”

Genova. Dopo la decisione del ministero di anticipare il match di serie A tra Genoa e Milan per motivi di sicurezza pubblica, il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha firmato una lettera in cui chiede il ripristino dell’orario serale.

La missiva, indirizzata a prefetto e Lega Calcio, prende in considerazione l’attuale difficile situazione della viabilità, aggravata dallo sciopero del Trasporto pubblico locale proclamato per quel giorno.

Recentemente anche il Consiglio comunale si era espresso in tal senso, chiedendo che nella contingenza emergenziale in cui si trova Genova, fossero evitati orari incompatibili con la vita ‘normale’ della città.

Il tutto considerando anche l'ubicazione dello stadio e le problematiche che si potrebbero creare per i cittadini e gli operatori commerciali in diverse zone della città.