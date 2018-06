Magliette a righe e ciabatte per il Pré Summer Party, il 21 giugno festa dell’enogastronomia

Genova. Festeggiare il solstizio d’estate, il 21 giugno, in piazza Sant’Elena a suon di musica, panissa, acciughe fritte, tacos, kebab, vinelli e birrette

A partire dalle ore 19 fino a mezzanotte, nella zona di via Prè/Piazza Sant’Elena si svolgerà l’evento “Prè Summer Party” organizzato dalle attività della zona in collaborazione con il CIV Borgo di Prè.

“Celebreremo tutti insieme l’arrivo dell’estate – dicono gli organizzatori – con un menù fresco e irresistibile in versione street food a cura di Trattoria dell’Acciughetta, Taqueria Mamacita’s e Rashid innaffiando il tutto con i vini di Mescite Prè e le birre servite dal camioncino anni ’60 della Birra Plurale”.

In attesa del tramonto, jam creativa con NUGS, TROC arabic balkan groove, Julyo Fortunato, Madame Belleville e Pedro Navaja Soundmachine.

Previsto, per chi volesse, un dress code: maglietta a righe, ciabatte, costume, pareo… come se doveste andare in spiaggia, insomma.

Ci sarà anche un corner informativo/ludico di Orto Collettivo Genova, Set Fotografico “Tipi da Spiaggia”, e ricchi cotillon alla miglior foto pubblicata con l’hashtag #PrèSummerParty