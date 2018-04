Good morning taxi, 50 conducenti di “auto bianche” a scuola di inglese

Genova. Sono pronti a tornare tra i banchi di scuola cinquanta tassisti genovesi per seguire due corsi di inglese, livello base e livello intermedio. Il progetto formativo, approvato da Alfa Liguria, è stato realizzato da Euro.forma, ente accreditato in Regione Liguria, ed è finalizzato all’aggiornamento e alla formazione professionale in particolare in chiave turistica.

“Migliorare – spiega il presidente della Cooperativa radio Taxi Genova Valter Centanaro – le competenze linguistiche è fondamentale per accrescere il grado di professionalità dei nostri soci che, in una città come Genova, sempre più a vocazione turistica, si trovano a interfacciarsi quotidianamente con una clientela internazionale. Abbiamo accolto molto positivamente il progetto formativo, finanziato dal Fondo sociale europeo attivato da Regione Liguria, perché riteniamo sia un’opportunità importante per una sempre maggiore specializzazione della nostra categoria e delle nostre professionalità, con uno sguardo rivolto al futuro nell’accoglienza turistica della città di Genova”.

Le giornate di apertura del corso d’inglese sono mercoledì 11 aprile dalle 15 alle 18 – livello intermedio – e giovedì 12 aprile alle dalle 14 alle 17 – livello base – presso il Circolo dei Tassisti di corso Aurelio Saffi 27 c. I corsi rientrano nel “Potenziamento e sviluppo delle competenze linguistiche per chi esercita la professione di Tassista” a valere sul bando Programma Operativo Regione Liguria 2014-2020 Fondo sociale europeo asse 1 – occupazione asse 3 – istruzione e formazione avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni di formazione continua e permanente a valere sul programma operativo Regione Liguria fondo sociale europeo 2014-2020.