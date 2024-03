Rixi mette in stand-by la funicolare di Erzelli: “Intanto si facciano ospedale e università”

Genova. Tutto rimandato per la funicolare che dovrà collegare la collina di Erzelli alla futura stazione ferroviaria di via Siffredi, progetto che attende ancora le risorse necessarie dal Governo. “I tempi del finanziamento della funicolare sono compatibili con la costruzione, oggi non servirebbe a nulla una funicolare“: a dichiararlo è il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi a margine del convegno Il progetto di rigenerazione urbana agli Erzelli.

“L’impegno del governo è quello di creare una connettività e quindi la realizzazione del sistema di collegamento con la stazione di Erzelli ma anche pensare ad altri tipi di collegamento – spiega Rixi -. Nel momento in cui ci saranno l’ospedale e il complesso di ingegneria sarà realizzato anche l’altro progetto, ma noi abbiamo intenzione di fare le cose in maniera logica e non fare cose che poi rimangono incompiute. Il cronoprogramma, quindi, sarà sinergico rispetto alle varie realizzazioni”.

Tradotto brutalmente: inutile costruire un impianto in grado di trasportare 4.500 persone all’ora senza avere poli in grado di attrarre un’utenza così numerosa. Ad oggi si prevede la partenza entro l’estate del cantiere per la Scuola politecnica dell’Università in modo da completare il trasferimento dell’ex facoltà di Ingegneria intorno al 2028, mentre per il nuovo ospedale hi-tech, scegliendo la strada del partenariato pubblico-privato tracciata oggi da Ght, si prevede di traguardare il 2029, salvo imprevisti.

“Vediamo quando sarà realizzato l’ospedale – commenta il viceministro – mi piacerebbe vedere le ruspe, la gente che lavora, i tempi di realizzazione. E nel frattempo faremo la funicolare. Ma le due cose devono andare alla stessa velocità: ci sono parti di questo Paese in cui sono state realizzate le infrastrutture senza che siano finiti i complessi, e noi siamo qui come governo anche per presidiare i tempi di realizzazione delle opere”.

Tutto in stand-by, dunque. Il Comune, dopo aver accantonato la monorotaia da 250 milioni, aveva affidato uno studio di fattibilità per un doppio impianto a fune, un people mover dalla stazione ferroviaria all’aeroporto con capienza di 80 persone e un impianto di risalita con due veicoli da 300 passeggeri ciascuno in direzioni opposte. Costo ipotizzato 130 milioni di euro, che il ministero non ha mai concesso.

Negli ultimi mesi, però, Tursi ha stralciato il segmento ferrovia-aeroporto sostituendolo con un più economico tapis roulant: obiettivo risparmiare soldi e soprattutto stringere i tempi, visto che il rischio è quello di avere una nuova fermata dei treni metropolitani pronta nel 2026 senza nessun collegamento per il Cristoforo Colombo. Nella nuova configurazione la funicolare costerebbe 89 milioni di euro e sarebbe pronta in meno di due anni, mentre il sistema di collegamento sopraelevato verso l’aerostazione dovrebbe valere circa 15 milioni e verrebbe finanziato a parte. Sul tavolo, peraltro, c’è anche l’ipotesi di un collegamento diretto con Sestri Ponente.

“I progetti sono due – chiarisce il sindaco Marco Bucci -: il progetto per andare dall’aeroporto alla stazione di Erzelli e quello per andare dalla stazione di Erzelli fino qui. I progetti sono sotto forma di Pfte, sono tutti e due pronti e sono tutti e due al ministero: aspettiamo che ci arrivino i finanziamenti”. Nonostante la frenata di Rixi, il primo cittadino appare fiducioso: “Appena si apre la call al ministero, penso verso maggio o giugno, avremo la possibilità di avere i finanziamenti“.

“L’importante – conclude Rixi – è che quest’area diventi finalmente un polmone per la città dove ci sia sia l’università e, soprattutto, una struttura ospedaliera collegata con la rete autostradale, il sistema aeroportuale e interconnesso con l’intera regione. Oggi dobbiamo garantire la mobilità dei nostri cittadini, il raggiungimento dei servizi in tempi utili per efficientare il sistema sanitario e quello di trasporti e mobilità sempre più compatibile dal punto di vista ambientale, utilizzando a pieno gli spazi. Ci abbiamo messo tantissimo tempo a creare un’area verde qua, ora finire questa realtà con le strutture previste e mai realizzate è una scommessa importante”.