Erzelli, Bucci: “Tradito lo scopo iniziale per la speculazione edilizia. Ma possiamo ancora farcela”

Genova. “Lo scopo di quello che avevamo pensato nel 2004, quando ho iniziato con i famosi cinquanta azionisti a costruire Erzelli, è stato un po’ tradito: in questi venti anni non si è fatto lo sviluppo del parco come doveva essere da progetto iniziale. la speculazione edilizia ha forse preso il sopravvento rispetto alla volontà di creare un parco tecnologico come si deve, ed è questo ancora quello che manca”. A suonare la sveglia, appellandosi all’obiettività, è il sindaco Marco Bucci. È sua la valutazione più tranchant nel giorno in cui Genova High Tech ha celebrato in un convegno il “progetto di rigenerazione urbana” di Erzelli, eterna incompiuta genovese legata a grandi promesse di sviluppo mai concretizzate.

È di oggi l’annuncio di Giuseppe Bonomi, il nuovo amministratore delegato di Ght, di una partnership pronta a partire con WeBuild per costruire il nuovo ospedale del Ponente, un gioiello ad altissima tecnologia che costruiranno i privati per poi farlo gestire a un’amministrazione pubblica, probabilmente il policlinico San Martino. Ed è di oggi anche la frenata del viceministro Edoardo Rixi sul progetto della funicolare che dovrà salire in cima alla collina per garantire una vera accessibilità col trasporto pubblico: prima si mettano nero su bianco le opere (ospedale e università), poi arriverà il finanziamento per l’impianto. Altrimenti, avverte, ci troveremmo con un’altra incompiuta.

“Sono molto contento che l’università abbia deciso di venire qui e che stiano iniziando i lavori, sono molto contenuto che ci sarà l’ospedale tecnologico e l’Iit, ma questo non vuol dire che il sogno di prima è stato attuato: c’è bisogno di lavorare, c’è bisogno di un piano industriale che possa portare qui le aziende del comparto – ammonisce Bucci -. La mia non è una critica, ma un’esortazione a pensare che non è tutto concluso e che stiamo appena partendo, con molto ritardo rispetto al 2004. Ma sono certo che, se ci rimboccheremo le maniche come abbiamo sempre fatto, riusciremo a raggiungere anche questo risultato”.

“Finalmente siamo entrati ne vivo del piano Erzelli, di cui si discute da anni. Tra poco ci saranno i cantieri della nuova scuola politecnica. Ci auguriamo che, per effetto di questa presa di posizione di WeBuild, tra pochissimi anni si possa dare avvio ai lavori di costruzione del nuovo ospedale e con ciò attrarre investimenti privati per la completa attuazione del piano – risponde Bonomi -. Come si attraggono gli investimenti? Passando dalle parole ai fatti, quindi dando anche la percezione visiva del fatto che si sta realizzando qualcosa. I cantieri dell’Università saranno una formidabile leva di attrazione di investimenti privati”.

Il rettore dell’Università di Genova Federico Delfino conferma che entro l’estate partiranno i cantieri per la nuova Scuola politecnica che dureranno circa due anni e mezzo. Dunque nel 2027 le strutture dell’ex facoltà di Ingegneria dovrebbero trasferirsi a Erzelli. “Il trasferimento della Scuola politecnica in un contesto vivace di ricerca che si completerà con il centro di medicina computazionale, frontiera d’avanguardia nel settore, rappresenta per studentesse, studenti, docenti, ricercatrici e ricercatori un’opportunità unica di crescita, di dialogo e di collaborazione con il tessuto produttivo. Sarà un modello virtuoso di ecosistema dell’innovazione, in grado di fare rete con contesti analoghi in ambito nazionale e internazionale”.

Per quanto riguarda l’Università, è stato aggiudicato al raggruppamento guidato da Percassi il primo lotto, che riguarda cinque corpi di fabbrica destinati a laboratori per le attività di ricerca e sperimentazione e la viabilità privata di servizio agli edifici, per un valore di 90,3 milioni. Entro la fine del 2024 l’Ateneo avvierà il procedimento di gara per la scelta dell’appaltatore del secondo lotto attuativo, relativo a dipartimenti e aule. Inoltre è in corso, a cura di Genova High Tech, la gara d’appalto per le opere di urbanizzazione, il cui termine ultimo per la ricezione delle offerte è il prossimo 5 aprile.

La superficie costruita complessiva dell’edificio dipartimenti e aule sarà pari a 55mila metri quadrati, quella dei laboratori a circa 20mila metri quadrati L’estensione del sedime, comprensivo di tutti gli spazi aperti adibiti ad aree pedonali, verde, percorsi, parcheggi, è di circa 37.500 metri quadrati. Saranno complessivamente a disposizione, tra quelli in struttura ed esterni, 1000 posti auto e 700 posti moto. L’accessibilità verrà garantita da viabilità carrabili direttamente collegate ai parcheggi, dai percorsi pedonali connessi con il parco verde e con gli ulteriori lotti del parco scientifico tecnologico e dalla nuova funicolare, la cui stazione di arrivo sarà collocata in prossimità dell’accesso principale della scuola. Nella nuova Scuola Politecnica si insedieranno oltre 8mila studenti, 500 professori e ricercatori, per un investimento complessivo di circa 350 milioni.

“La rigenerazione urbana è centrale nello sviluppo strategico delle città – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola-. Come Regione Liguria abbiamo già compreso l’importanza del recupero del patrimonio edilizio esistente nel 2015, appena insediati, attraverso l’approvazione della legge regionale sul Piano Casa. Siamo stati una delle prime regioni, nel 2018, ad adottare una legge specifica sulla rigenerazione urbana, presa ad esempio a livello parlamentare per la stesura di una norma nazionale che certamente manca. Erzelli rappresenta uno degli esempi più virtuosi delle politiche di rigenerazione urbana in Liguria, un’area che da periferica potrà assumere un ruolo centrale nella crescita e nello sviluppo della città di Genova”.

“Amco è fortemente impegnata nel progetto Erzelli e sta investendo nel futuro e nel rilancio di Genova. Come unici creditori e finanziatori della società Ght, il nostro obiettivo è supportare questo ambizioso progetto di riqualificazione, creando valore anche grazie a una solida governance societaria, fondamentale per lo sviluppo industriale e l’equilibrio finanziario”, aggiunge Andrea Munari, amministratore delegato di Amco.

La storia

L’idea della realizzazione di un parco scientifico-tecnologico a Erzelli risale all’inizio degli anni 2000 e alla costituzione, da parte di un gruppo di imprenditori guidati da Carlo Castellano, della società Genova High Tech. Proprio Ght divenne il soggetto promotore e attuatore del progetto di trasformazione della “collina dei container” in un grande polo di ricerca e innovazione tramite la sottoscrizione, nel 2007, dell’accordo di programma con Comune di Genova, Regione Liguria e Università degli Studi di Genova che avrebbe gettato le basi per la più grande operazione di sviluppo immobiliare della Liguria per dimensione degli investimenti e volumetrie.

Già dal 2010 hanno trovato posto agli Erzelli alcune delle più importanti aziende high tech in ambito nazionale e internazionale quali Ericsson, Siemens, Istituto Italiano di Tecnologia (Itt), Esaote, Liguria Digitale, per un totale di circa 25 realtà e 2mila addetti. Nell’area è presente una variegata serie di servizi: spazi per la ristorazione, un asilo nido montessoriano, un supermercato e una palestra. L’urbanizzazione dell’area oggi edificata è stata garantita dalla stessa Ght con un investimento effettuato di circa 50 milioni di euro per la realizzazione di viabilità di accesso e distribuzione, reti tecnologiche, nuovo acquedotto, rete fognaria e centrale termica di cogenerazione. A completare questa prima tranche di interventi anche un parco verde di circa 30mila metri quadrati dotato di sistemi di sicurezza all’avanguardia, connettività wi-fi, servizi, area ludica per bambini e area fitness.